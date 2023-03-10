Erdoğan'dan CHP Hatay vekili Suzan Şahin'e tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'in yenilenmesi ve seçimlerin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılması için imzayı attı.

İmza sonrası konuşma yapan Erdoğan CHP'li vekil Suzan Şahin'e tepki gösterdi.

CHP'li vekil çıkıp garip garip konuşuyor

- Olayın ne kadar hızla devam ettiğini özellikle hatırlatmak istiyorum. Bİzim gündemimiz yine depremzede vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasından oluşacak. Ana muhalefetin bazı temsilcilerinin garip garip konuşmalarını dinliyorum. Bizim bölgeye ne zaman gittiğimizden haberleri yok.

- İkinci gün deprem bölgesine ulaştım. Bir turu böyle tamamladıktan sonra ardından Devlet Bey ile buraları dolaşmaya başladık. Sayın Destici ile de dolaştık. Biz yaralıyız, dertliyiz; hanımefendi konuşuyor. Hatay milletvekiliymiş... Biz Cumhurbaşkanı olarak 11 ilde aynı hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürdük.