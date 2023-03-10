Deprem fırtınasına yakalanan Kayseri, afet bölgesi ilan edilmesi için bekliyor

Aday olacak kamu görevlilerine ilişkin süreç başladı
Aday olacak kamu görevlilerine ilişkin süreç başladı
Adıyaman Valisi istifa etti!
Adıyaman Valisi istifa etti!
YSK Başkanı açıkladı: Seçim takvimi belli oldu
YSK Başkanı açıkladı: Seçim takvimi belli oldu
Seçimlerin yenilenmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Seçimlerin yenilenmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
AK Parti vekillik başvurusu için başvuru ücreti AFAD'a yatırılacak
AK Parti vekillik başvurusu için başvuru ücreti AFAD'a yatırılacak
Seçim kararı alınmasının ardından YSK'de süreç nasıl işleyecek?
Seçim kararı alınmasının ardından YSK'de süreç nasıl işleyecek?
DASK ve konut sigortalarında 4 kat talep artışı yaşandı
DASK ve konut sigortalarında 4 kat talep artışı yaşandı
'Ekonomimiz bu yılın ocak ayında da kuvvetli görünümünü sürdürdü'
'Ekonomimiz bu yılın ocak ayında da kuvvetli görünümünü sürdürdü'
Başkent'te depremzedeyi dolandıran 3 emlakçıya gözaltı
Başkent'te depremzedeyi dolandıran 3 emlakçıya gözaltı
İşsizlik ocak ayında geriledi
İşsizlik ocak ayında geriledi
Erdoğan seçim kararını bugün saat 14:00'te alacak
Erdoğan seçim kararını bugün saat 14:00'te alacak
Erdoğan düğmeye basıyor: Kamu istifaları için 7 günlük süre
Erdoğan düğmeye basıyor: Kamu istifaları için 7 günlük süre
Taşınma telaşı onlara yaradı: İstanbul'da nakliye fiyatı ikiye katladı
Taşınma telaşı onlara yaradı: İstanbul'da nakliye fiyatı ikiye katladı
CHP'den 10'ar vekil istiyorlar
CHP'den 10'ar vekil istiyorlar
Deprem sebebiyle yerleşim yerini değiştiren kişilerin hakları korunacak
Deprem sebebiyle yerleşim yerini değiştiren kişilerin hakları korunacak
Ergün Atalay açıkladı: Erdoğan'dan kamu işçileri için talimat
Ergün Atalay açıkladı: Erdoğan'dan kamu işçileri için talimat
Destici yanıtladı: Cumhur İttifakı genişleyecek mi?
Destici yanıtladı: Cumhur İttifakı genişleyecek mi?
Adıyaman'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da 4,5 büyüklüğünde deprem
TBMM'de kabul edildi: Kamuya olan borçlar yapılandırılıyor
TBMM'de kabul edildi: Kamuya olan borçlar yapılandırılıyor
YSK'dan 'parmak boyası' kararı
YSK'dan 'parmak boyası' kararı
'Depremzede çocuklar Menzil cemaatine verildi' iddiasına açıklama
'Depremzede çocuklar Menzil cemaatine verildi' iddiasına açıklama
Yeni yargı paketi Meclis'e sunuldu
Yeni yargı paketi Meclis'e sunuldu
Seçim kararı sonrası Meclis'in çalışma takvimi nasıl olacak?
Seçim kararı sonrası Meclis'in çalışma takvimi nasıl olacak?
Yapı denetimine yeni düzenleme: İhmale 3 ay men
Yapı denetimine yeni düzenleme: İhmale 3 ay men
Rektör açıkladı: 40 akademisyen, 70 personel hayatını kaybetti
Rektör açıkladı: 40 akademisyen, 70 personel hayatını kaybetti
İkinci elde '6 ayda 6 bin kilometre' şartına uymayanlara 35 milyon TL ceza
İkinci elde '6 ayda 6 bin kilometre' şartına uymayanlara 35 milyon TL ceza
İnşaat mühendislerinden 'kiralık-satılık diploma' ilanı
İnşaat mühendislerinden 'kiralık-satılık diploma' ilanı
AYM'den HDP'nin hesaplarına bloke kararı: Oy çokluğuyla kaldırdı
AYM'den HDP'nin hesaplarına bloke kararı: Oy çokluğuyla kaldırdı
Bakan Soylu: Konteyner kentlerde öncelik yakınlarını kaybedenlerde
Bakan Soylu: Konteyner kentlerde öncelik yakınlarını kaybedenlerde
Kılıçdaroğlu: Elbette HDP'yi de ziyaret edeceğim
Kılıçdaroğlu: Elbette HDP'yi de ziyaret edeceğim
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Deprem fırtınasına yakalanan Kayseri, afet bölgesi ilan edilmesi için bekliyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 4.8 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Hacılar ilçesine bağlı Karpuzsekisi Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin afet bölgesi ilan edilmesiyle ilgili olarak, "Depremlerin aralıklı olarak devam ettiğini, bundan da huzursuz olunduğunu ilettik" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2023 15:58, Son Güncelleme : 10 Mart 2023 16:01
Yazdır
Deprem fırtınasına yakalanan Kayseri, afet bölgesi ilan edilmesi için bekliyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte sabaha karşı 4.8 şiddetindeki depremin meydana geldiği Karpuzseki Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Büyükkılıç, depremin ardından Kayseri'deki hasarlı bina sayısında ciddi bir artışın olmadığını dile getirerek, "Hasarlı bina sayısında ciddi manada bir artış yok. Daha önceden 12 bin civarında hasarlı yapı söz konusu. Onlarla ilgili yapılan incelemelerde Melikgazi'de 2 tane, Kocasinan'da 3 tane sivil mimari var. Yani 4 katlı, 5 katlı. Birde hatırlarsanız 14 katlı bina vardı, o yapıda yıkıldı ve kaldırıldı. Diğerleriyle ilgili gerekli tedbirler alındı ve ağır hasarlı olduğu için boşaltıldı. Bir sıkıntı da oluşmadı. Okullarla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Müftülüğümüzle iş birliği halinde hasar gören minarelerimizi tespit ediyoruz. Bizler de hasar gören minareleri yıkmak suretiyle tehlike arz etmekten uzaklaştırıyoruz Bilim adamlarının söylemlerine dayanarak tedirgin olacak bir şey yok diyorum. İçişleri ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Malum olduğu üzere birinci depremden itibaren en çok hasar Sarız bölgemizde. Bunun da farkındayız. Zaten gerekli çalışmalar yapıldı. Oradaki belediye binasının taşınması sağlandı. Tedirgin olacak bir şey yok. Hepimiz adeta alarmdayız ve görevlerimizin başındayız. Valiliğimizle iş birliği halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ecemiş fayının Kayseri'nin yakınından geçtiğini biliyoruz ama ciddi manada bir sıkıntı oluşturmaz diye de bizleri rahatlatan açıklamalar var. Burada abartmanın ve insanları başka maceralara sürüklemenin bizlere bir şey katmayacağını paylaşmak istiyorum" dedi.

Kayseri'nin afet bölgesi için başvuruları yaptıklarını ve bu çerçevede değerlendirilmesini beklediklerini kaydeden Büyükkılıç, "Biz bilgilerimizi ulaştırdık ve ulaştırmaya da devam ediyoruz. Bugün de yine aynı şekilde ilettik. Depremlerin aralıklı olarak devam ettiğini, bundan da huzursuz olunduğunu, ister istemez hasarlı binalarla ilgili tedirginlikler oluştuğunu, bir mağduriyetin oluşmaması ve bununda istismar edilmemesi için devletimizin üzerine düşeceğini yapacağından hiç şüphem yok. Müsterih olun. Devlet yara sarmak ve vatandaşını korumak için var. Devlet insanların birliği ve beraberliği için var. Kayseri'de de bu birliğin ve beraberliğin en güzel timsali olan bir şehir. Değerlerine, bayrağına, vatanına ve milletine bağlı bir şehir. Bir mağduriyet oluşturmaz diye umuyor ve inanıyoruz. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Takip ediyoruz. Müsterih olun. Eğer öyle bir sıkıntı olursa biz belediyeler olarak vatandaşlarımızın emrindeyiz ve hizmetindeyiz ama afat çerçevesi içerisinde değerlendirilmesini de bekliyoruz. O mantık içerisinde süreci daha kısa zamanda çözmek adına" ifadelerini kullandı.

Depremlerde bir kısmı yıkılan bina Adıyaman depreminde çöktü
Depremlerde bir kısmı yıkılan bina Adıyaman depreminde çöktü
Astsubaydan insanlık dersi
Astsubaydan insanlık dersi
Depremin şiddetini gösteren yeni görüntü...Ambulans beşik gibi sallandı
Depremin şiddetini gösteren yeni görüntü...Ambulans beşik gibi sallandı
Malatya'da ağır hasarlı 5 katlı bina çöktü
Malatya'da ağır hasarlı 5 katlı bina çöktü
Faylı köy, korkuyla yaşıyor: 111 yıldır uyuyan canavar buradan karaya çıkıyor
Faylı köy, korkuyla yaşıyor: 111 yıldır uyuyan canavar buradan karaya çıkıyor
Belediye Başkanı uyardı: Binaların yüzde 80'i riskli yapı
Belediye Başkanı uyardı: Binaların yüzde 80'i riskli yapı

Bu Habere Tepkiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin yenilenmesi kararını imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin yenilenmesi kararını imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin yenileme kararını imzaladı
ALES'e başvuruyu kaçıranlar için son bir hak verildi

ALES'e başvuruyu kaçıranlar için son bir hak verildi

2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için ÖSYM tarafından geç başvuru tarihleri açıklandı. .
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: OHAL bölgesi için dört düzenleme

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: OHAL bölgesi için dört düzenleme

OHAL, Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Hizmet bütünleşmesinde emeklilik hangi statüden kazanılır?

Hizmet bütünleşmesinde emeklilik hangi statüden kazanılır?

Hizmet bütünleşmesi için bir statüde belirli bir süre hizmet yapma şartı aranmaz, çalışma hayatları içerisindeki tüm hizmetler bütünleştirilerek tek bir statüden aylık bağlanması işlemleri gerçekleştirilir.
Kesintili memurluk hizmeti olan emekliliğe nasıl hak kazanır?

Kesintili memurluk hizmeti olan emekliliğe nasıl hak kazanır?

1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar hakkında hizmet bütünleşmesinde, emekli aylığında, emekli ikramiyesinde, hizmet yılında önceki hükümler uygulanır.
Sağlık Bakanlığı 'Deprem bölgesindeki öğretmenlerin sağlık mazeretleri için tek hekim raporu yeterlidir' dedi

Sağlık Bakanlığı 'Deprem bölgesindeki öğretmenlerin sağlık mazeretleri için tek hekim raporu yeterlidir' dedi

Dağlık kurulu raporu yerine uzman hekim tarafından düzenlenmiş durum bildirir tek hekim raporu şeklinde verilmesi yeterli olup iş ve işlemlerin bu doğrultuda yürütülmesi gerekmektedir.
MEB'in zorunlu hizmetin ertelenmesi açıklamasının anlamı

MEB'in zorunlu hizmetin ertelenmesi açıklamasının anlamı

MEB'i zorunlu hizmetin ertelenmesi açıklamasının anlamı
Memurun SGK prim kesintisinin yüksek olması, emekli aylığını yükseltir mi?

Memurun SGK prim kesintisinin yüksek olması, emekli aylığını yükseltir mi?

5434'e tabi memurun emeklilik aylık hesaplamasında tüm çalışma süreleri içerisindeki primlerin toplamı esas alınmaz, çalışma süresi içerisindeki yüksek aylık bağlamaya imkan veren görevi esas alınır
MEB, sözleşmeli personelin kadroya atanmasına dair duyuru yayımladı

MEB, sözleşmeli personelin kadroya atanmasına dair duyuru yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 7433 Sayılı Kanun Kapsamında Sözleşmeli Personelin Kadroya Atanma dair başvuru duyurusunu yayımladı.
2023 Yılı Atama İzni İstisna Kararı Yayımlandı

2023 Yılı Atama İzni İstisna Kararı Yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı 2023 yılında atama sayılarından istisna tutulacak atamalarla kamu idarelerinin ilk grup atama izinlerini dağıttı!
Kafkas Üniversitesi 161 sözleşmeli personel alacak

Kafkas Üniversitesi 161 sözleşmeli personel alacak

Kafkas Üniversitesi 161 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 mart 2023
Depremin şiddetini gösteren yeni görüntü...Ambulans beşik gibi sallandı

Depremin şiddetini gösteren yeni görüntü...Ambulans beşik gibi sallandı

Hatay'da Kahramanmaraş merkezli depremin şiddetini gösteren yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, 112 Acil Komuta Merkezi önündeki ambulansın beşlik gibi sallanması ve sağlık personelinin koridorda yere düşmesi yer aldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 mart 2023
Babasını görenler şaşırıp kalıyor!

Babasını görenler şaşırıp kalıyor!

Türkiye'nin en sevilen jönlerinden biri olarak görülen Burak Özçivit, geçtiğimiz aylarda oğlu Kerem'in doğumuyla büyük bir mutluluk yaşadı. Bebeğin kime benzediği merak konusu haline gelirken birçok kişi Kerem'in de Karan gibi dedesine benzediğini iddia etti.