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Et fiyatları lahmacunu da vurdu

Et fiyatlarında son iki ayda yüzde 50'yi bulan artış lahmacun fiyatlarını da etkilerken, ilçeden ilçeye farklı fiyatlar tartışmaya neden oldu. Başakşehir'de 85 liraya satılan lahmacunu Esenyurt'ta 20 liraya bulmak mümkünken 40 liranın altındakilerin hileli olduğunu öne sürüldü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Mart 2023 16:36, Son Güncelleme : 10 Mart 2023 16:37
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Et fiyatları lahmacunu da vurdu

Et fiyatlarında yüzde 50'ye varan artış, et ürünlerinden lahmacunun fiyatının da artmasına neden oluyor. Ancak lahmacunda her ilçeye hatta semte göre değişen fiyatların nedenleri tartışılıyor.

Esenyurt'ta 20 liradan satılan lahmacunun fiyatı Başakşehir'de 85 lirayı buluyor. Lahmacunun fiyatı Güngören'de 30, Bağcılar'da 35, Fatih Sultanahmet'te aynı sokakta bulunan bir restoranda 50, diğerinde ise 30 lira.

Esnaf değişken fiyatlarla ilgili 'Kira ve giderlerden kaynaklanıyor' açıklaması yaparken, uzmanlar lahmacunlarda kullanılan malzemeye işaret ediyor. GLADER Başkan Yardımcısı Selman Bahadır Orhan, 40 liranın altında satılan lahmacunun içerisinde et olmadığını ifade etti.

Lahmacunun hileye çok açık olduğunu belirten Orhan, laboratuvarda inceledikleri lahmacunların içerisinde et yerine soya fasulyesi, bitkisel proteinler, kamufle edilmiş et tadı içeren tuzlar, sakatat ürünleri, tavuk ürünleri görüldüğünü açıkladı.

"40 LİRADAN AŞAĞISININ LAHMACUN OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"
Klasik lahmacunda 50 gramdan az et kullanılamayacağını belirten Orhan, "Bu durumda 20 lira standart maaliyeti olur. Üzerine kar marjını koyduğunuz zaman para kazanmadan o iş yürütülemez. Sadece fiyat endeksli bakacaksanız 40 liradan aşağı lahmacun satılıyorsa içinde et olan bir lahmacun olması mümkün değil." dedi.

"SAKATAT, TAVUK, SOYA FASÜLYESİ"
Orhan, lahmacunun her türlü hileye açık olduğunu ifade ederek, "Daha önce İstanbul'da yaptığımız çalışmalarda aldığımız numunelerde bu durumu görmüştük. Lahmacun her türlü hileye açık. İçerisinde soya fasulyesinden bitkisel proteinlere, kamufle edilmiş et tadı verilen tuzlara, sakatat, tavuk ürünlerinden, havucuna varana kadar her şeyin katılabildiğini görebiliyorsunuz." diye konuştu.

"100 LİRAYA KADAR GİDİYOR"
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl ise, aradaki fiyat farkının hem kaliteden hem de semt değişikliğinden olabileceğini dile getirerek, "Lahmacun fiyatları 100 liraya kadar da gidiyor, 20 liraya kadar da düşüyor. Burada kararı verecek olan müşteri. Güngören'deki dükkan kirası giderleri ile Nişantaşı'ndaki yerin kirası aynı değil. Kullandığı malzeme çok önemli. Et fiyatı 300 liraya da var, 200 liraya da var." dedi.

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