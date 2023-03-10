Ak Parti heyetinden Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, saat 18.00'de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret edecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2023 17:20, Son Güncelleme : 10 Mart 2023 17:48
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yıldırım ve Yavuz, saat 18.00'de Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde Erbakan ile bir araya gelecek.