Hırsızlıktan yakalanan oyuncuya 5 yıla kadar hapis

Bayrampaşa'da 18 Aralık 2022'de oyuncu Sakine Haksever'in, 470 liralık 3 parça eşyayı ödeme yapmadan mağazadan ayrılmak istediği iddiasıyla ve mağaza sahibinin şikayetiyle başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Sakine Haksever'in, müşteki Tayyip Ü.'nün yetkilisi olduğu mağazaya geldiği, toplam değeri 470 lira olan 3 parça eşyayı ödeme yapmadan mağazadan ayrılmak istediği, bu sırada kapıdaki alarmların uyarı vermesi üzerine yakalandığı aktarıldı.

Kleptomani hastası olduğunu ve kendine hakim olamadığını söylediği aktarıldı

Şüpheli Haksever'in alınan savunmasına yer verilen iddianamede, şüphelinin savunmasında kleptomani (hastası olduğunu ancak raporu olmadığını, 5 parça ürünün ücretini ödeyip 3 ürünün ücretini ödemediğini ve kendine hakim olamadığını söylediği kaydedildi.

Savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi

Hazırlanan iddianamede, şüphelinin beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve bu yüzden itibar edilemeyeceği, ürünleri almak suretiyle 'hırsızlık' suçunu işlediği, 8 ürün aldığı ve 5 ürünün ücretini ödediği, 3 ürünün ücretini ödemediği, bu haliyle daha çok çalma imkanı varken daha azını çaldığı aktarıldı.

5 yıla kadar hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Sakine Haksever'in 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlığa teşebbüs' suçundan 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Öte yandan iddianamede, malın değerinin az olması nedeniyle verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, suçun işleniş şekli ve özellikleri de göz önünde bulundurularak, ceza vermekten de vazgeçilebileceği belirtildi.