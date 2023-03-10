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'Asrın felaketi'nde can kaybı 47 bin 932 oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 47 bin 932'ye yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2023 17:54, Son Güncelleme : 10 Mart 2023 18:18
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'Asrın felaketi'nde can kaybı 47 bin 932 oldu

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye yaralarını sarıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremle ilgili son bilgileri verdi.

İçişleri Bakanı Soylu, "47 bin 932 kişinin nüfusta ölüm tescil işlemleri gerçekleştirildi. Bunların 6 bin 265'i yabancı uyruklu" açıklamasını yaptı.

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