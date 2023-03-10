Bakan Koca: Deprem bölgesi için 71 ilden isteğe bağlı atama yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "depremden etkilenen 10 ilden birinde hizmet için isteğe bağlı yer değişikliği kurası"na yönelik açıklamada bulundu.

Depremlerin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacağını belirten Bakan Koca, şu bilgileri paylaştı:

"İsteğe bağlı atamalardan 1881'i uzman hekim, 249'u hekim, 146'sı uzman diş hekimi, 232'si diş hekimi, 81'i eczacı, 4 bin 255'i hemşire, 1302'si ebe, 4 bin 24'ü sağlık memuru ve teknikeri, 530'u diğer gruplardaki sağlık personeli atamasıdır. Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesindeki İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası için başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılıyor, son gün 15 Mart."

Yerleştirmelerin 30 Mart'ta noter huzurunda yapılacağını kaydeden Fahrettin Koca, "Yerleştirmede öncelik, sırasıyla hizmet puanı ve hizmet süresi daha yüksek personelde olacak. Hizmet puanı ve hizmet süresi aynı olanlar arasında tercih kurayla belirlenecek." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, detaylı bilgiye "http://pbs.saglik.gov.tr" adresinden ulaşılabileceğini kaydetti.