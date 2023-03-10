Depremzedeler Marmaris'te satılık arsa ve müstakil ev bakıyor

YSK'nın iki ayrı kararı Resmi Gazete'de
YSK'nın iki ayrı kararı Resmi Gazete'de
Depremzede kredisinde faiz arttı
Depremzede kredisinde faiz arttı
AK Parti, Yeniden Refah Partisi'ni Cumhur İttifakı'na davet etti
AK Parti, Yeniden Refah Partisi'ni Cumhur İttifakı'na davet etti
Bakan Koca: Deprem bölgesi için 71 ilden isteğe bağlı atama yapılacak
Bakan Koca: Deprem bölgesi için 71 ilden isteğe bağlı atama yapılacak
Yarına dikkat! Meteoroloji'den 58 il için uyarı
Yarına dikkat! Meteoroloji'den 58 il için uyarı
'Asrın felaketi'nde can kaybı 47 bin 932 oldu
'Asrın felaketi'nde can kaybı 47 bin 932 oldu
Reuters: Millet İttifakı kazanırsa ekonominin patronları belli
Reuters: Millet İttifakı kazanırsa ekonominin patronları belli
Depremzedeler o kente akın etti: Kiralık ev kalmadı
Depremzedeler o kente akın etti: Kiralık ev kalmadı
Ankara'da Ramazan pidesi 10 TL'den satılacak
Ankara'da Ramazan pidesi 10 TL'den satılacak
Adıyaman Valisi istifa etti!
Adıyaman Valisi istifa etti!
YSK Başkanı açıkladı: Seçim takvimi belli oldu
YSK Başkanı açıkladı: Seçim takvimi belli oldu
Seçimlerin yenilenmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Seçimlerin yenilenmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
AK Parti vekillik başvurusu için başvuru ücreti AFAD'a yatırılacak
AK Parti vekillik başvurusu için başvuru ücreti AFAD'a yatırılacak
Seçim kararı alınmasının ardından YSK'de süreç nasıl işleyecek?
Seçim kararı alınmasının ardından YSK'de süreç nasıl işleyecek?
DASK ve konut sigortalarında 4 kat talep artışı yaşandı
DASK ve konut sigortalarında 4 kat talep artışı yaşandı
'Ekonomimiz bu yılın ocak ayında da kuvvetli görünümünü sürdürdü'
'Ekonomimiz bu yılın ocak ayında da kuvvetli görünümünü sürdürdü'
İşsizlik ocak ayında geriledi
İşsizlik ocak ayında geriledi
Erdoğan seçim kararını bugün saat 14:00'te alacak
Erdoğan seçim kararını bugün saat 14:00'te alacak
Erdoğan düğmeye basıyor: Kamu istifaları için 7 günlük süre
Erdoğan düğmeye basıyor: Kamu istifaları için 7 günlük süre
Taşınma telaşı onlara yaradı: İstanbul'da nakliye fiyatı ikiye katladı
Taşınma telaşı onlara yaradı: İstanbul'da nakliye fiyatı ikiye katladı
CHP'den 10'ar vekil istiyorlar
CHP'den 10'ar vekil istiyorlar
Deprem sebebiyle yerleşim yerini değiştiren kişilerin hakları korunacak
Deprem sebebiyle yerleşim yerini değiştiren kişilerin hakları korunacak
Ergün Atalay açıkladı: Erdoğan'dan kamu işçileri için talimat
Ergün Atalay açıkladı: Erdoğan'dan kamu işçileri için talimat
Destici yanıtladı: Cumhur İttifakı genişleyecek mi?
Destici yanıtladı: Cumhur İttifakı genişleyecek mi?
Adıyaman'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da 4,5 büyüklüğünde deprem
TBMM'de kabul edildi: Kamuya olan borçlar yapılandırılıyor
TBMM'de kabul edildi: Kamuya olan borçlar yapılandırılıyor
YSK'dan 'parmak boyası' kararı
YSK'dan 'parmak boyası' kararı
'Depremzede çocuklar Menzil cemaatine verildi' iddiasına açıklama
'Depremzede çocuklar Menzil cemaatine verildi' iddiasına açıklama
Yeni yargı paketi Meclis'e sunuldu
Yeni yargı paketi Meclis'e sunuldu
Seçim kararı sonrası Meclis'in çalışma takvimi nasıl olacak?
Seçim kararı sonrası Meclis'in çalışma takvimi nasıl olacak?
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Depremzedeler Marmaris'te satılık arsa ve müstakil ev bakıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde korona virüs pandemisi ve Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte artan kira ve satılık ev fiyatlarının ardından deprem bölgesinden gelen vatandaşlar da satılık müstakil ev ve arsa satışlarına olan talebi artırdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2023 20:20, Son Güncelleme : 10 Mart 2023 20:21
Yazdır
Depremzedeler Marmaris'te satılık arsa ve müstakil ev bakıyor

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Marmaris'e gelen depremzedeler, ilçedeki kiralık ve satılık evlerin yanı sıra satılık arsalara da ilgi gösteriyor. Marmaris Emlak Müşavirleri Derneği Basın Sorumlusu Çetin Aksu, "Marmaris'teki emlak piyasası özellikle yılbaşından sonra genel anlamda bir duraklama dönemine girdi. Yüksek fiyatlı olması, fiyatların her geçen gün biraz daha artış göstermesi, yeni yapılan konut piyasasındaki inşaatların maliyetlerinin artması ile beraber Marmaris'teki emlak piyasası ciddi anlamda yükseliş gösterdi ve bunun için de talep konusunda sıkıntı yaşanıyor. Depremden sonra yaşanan süreçte de bu bölgemize otellere ya da akrabalarının yanına gelen depremzedelerimiz kiralama konularında bir artış gösterdi fakat zaten ihtiyaç olan bölgemiz ne yazık ki bu taleplere cevap veremiyor. Yani yeterli konutumuz olmadığı ve yüksek fiyatlar sebebi ile birçok insan maalesef burada kiralama yapamadı. Bizler maddi ve manevi olarak zaten depremzede ve ihtiyaç sahibi kişilere destek verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Bununla beraber birçok emlakçı arkadaşımız bölgeye gelipte bizlerden talep edilen kiralama ya da satın alma durumlarında ilan edip paylaştığımız gibi depremzedelerden komisyon ücretleri almadık. Arada birkaç emlakçı arkadaşımız yapmış olabilir mi bilmem. Ev sahipleri bir yıllık kirayı peşin istiyor, depremzedelerin zaten durumları belli. Onları bırakın, depremden etkilenmeyen vatandaşlara rakamsal olarak yetişemiyoruz. Dolayısıyla o insanlar da mağdur oldular. Dolayısı ile depremzedeler de aynı durumda kaldıkları için burada kiralama yapamadık" dedi.

"Arsa ve müstakil evlere talepler daha yoğun"

Emlak müşaviri Aksu, "Satışlarda ise özellikle müstakil ağırlıklı veya tarla vasfında bile olsa arsalara talepler arttı. Mesela bir depremzede vatandaşımıza bir bina gezdirdik, yeni ve deprem yönetmenliğine uygun yapılmış bir bina olmasına rağmen dört katlı olduğu için korktuklarını söyleyip deprem psikolojisinden kaçarak buralara gelip çok katlı binalarda oturmak istemediklerini belirttiler. Özellikle talep müstakil ev, köylere ya da arsa vasfındaki tarlalara inşaat yaparak çözmeye çalışıyorlar'' dedi.

"Bir avuç toprağım olsun, üzerine bungalov koyayım yeter"

Deprem sürecinde meslektaşları ile depremzedeler için evler bulmak için koşturduklarını belirten Gayrimenkul Danışmanı Fatma Palu, depremzedelerden komisyon almadıklarını ve ev sahiplerinin de bu konuda çok hassas davrandıklarını söyledi. Palu, "Kiralamalar ve satışlar ilk haftalarda durgun geçti ancak son bir haftadır özellikle İstanbul'da konuşulan depremden dolayı vatandaşlar bu tarafa doğru gelmek istediklerini belirtiyorlar. Evlerden ziyade bir avuç toprağım olsun, üzerine taşınabilir bir ev koyayım bana yeter diyenler arsa ve tarla arayışı içine girdiler. Artık güvenli ev ve güvenli arsa talepleri şu anda daha çok artışa geçti" şeklinde konuştu.

"Enkaz altından ailemi çıkardım geldim ama ev bulamıyoruz"

20 yıl önce memleketi Antakya'dan Marmaris'e yerleşen Gölge Dağlı, "Depremin olduğu ilk gün bölgeye gittim, ailemi enkaz altından çıkardık. Hayatta kalanları buraya yaşadığım eve getirdim. Özellikle çocuklu yakınlarımı misafir ediyorum. Hepsinin başımın üzerinde yeri var, bir evde 20 kişi yaşıyoruz. Onlara ev bulmaya çalışıyoruz ancak bulamıyoruz. Zaten depremle alt üst olan psikolojimiz de, ev bulamama sorunumuz da bizi yoruyor. Emlakçılar ev sahiplerinin direktifleri ile hareket ettiklerini belirtip, bir yıllık kiranın haricinde bir yıllık aidatı da peşin istemeye başladı. Depremzedelere ev vermeyen ev sahiplerini de gördük ne yazık ki. Depremden çıkan insanın psikolojisi çok bozuk evet ama depremi birebir yaşamayan bizlerin bile sadece evleri değil psikolojik olarak dünyamız başımıza yıkıldı, nasıl toparlarız bilmiyorum" diye konuştu.

Depremzedeler o kente akın etti: Kiralık ev kalmadı
Depremzedeler o kente akın etti: Kiralık ev kalmadı
Deprem fırtınasına yakalanan Kayseri, afet bölgesi ilan edilmesi için bekliyor
Deprem fırtınasına yakalanan Kayseri, afet bölgesi ilan edilmesi için bekliyor
Depremlerde bir kısmı yıkılan bina Adıyaman depreminde çöktü
Depremlerde bir kısmı yıkılan bina Adıyaman depreminde çöktü
Astsubaydan insanlık dersi
Astsubaydan insanlık dersi
Depremin şiddetini gösteren yeni görüntü...Ambulans beşik gibi sallandı
Depremin şiddetini gösteren yeni görüntü...Ambulans beşik gibi sallandı
Malatya'da ağır hasarlı 5 katlı bina çöktü
Malatya'da ağır hasarlı 5 katlı bina çöktü

Bu Habere Tepkiniz

Aday olacak kamu görevlilerine ilişkin süreç başladı

Aday olacak kamu görevlilerine ilişkin süreç başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararını imzalamasının ardından YSK Başkanı Ahmet Yener, milletvekili genel seçimi ve cumhurbaşkanı seçiminin 14 Mayıs'ta, cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılmasına karar verdiklerini bildirdi. Yener aynı zamanda adaylık için kamudan istifa sürecinin 16 Mart'ta sona ereceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin yenilenmesi kararını imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin yenilenmesi kararını imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin yenileme kararını imzaladı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
ALES'e başvuruyu kaçıranlar için son bir hak verildi

ALES'e başvuruyu kaçıranlar için son bir hak verildi

2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için ÖSYM tarafından geç başvuru tarihleri açıklandı. .
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: OHAL bölgesi için dört düzenleme

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı: OHAL bölgesi için dört düzenleme

OHAL, Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Hizmet bütünleşmesinde emeklilik hangi statüden kazanılır?

Hizmet bütünleşmesinde emeklilik hangi statüden kazanılır?

Hizmet bütünleşmesi için bir statüde belirli bir süre hizmet yapma şartı aranmaz, çalışma hayatları içerisindeki tüm hizmetler bütünleştirilerek tek bir statüden aylık bağlanması işlemleri gerçekleştirilir.
Kesintili memurluk hizmeti olan emekliliğe nasıl hak kazanır?

Kesintili memurluk hizmeti olan emekliliğe nasıl hak kazanır?

1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar hakkında hizmet bütünleşmesinde, emekli aylığında, emekli ikramiyesinde, hizmet yılında önceki hükümler uygulanır.
Sağlık Bakanlığı 'Deprem bölgesindeki öğretmenlerin sağlık mazeretleri için tek hekim raporu yeterlidir' dedi

Sağlık Bakanlığı 'Deprem bölgesindeki öğretmenlerin sağlık mazeretleri için tek hekim raporu yeterlidir' dedi

Dağlık kurulu raporu yerine uzman hekim tarafından düzenlenmiş durum bildirir tek hekim raporu şeklinde verilmesi yeterli olup iş ve işlemlerin bu doğrultuda yürütülmesi gerekmektedir.
MEB'in zorunlu hizmetin ertelenmesi açıklamasının anlamı

MEB'in zorunlu hizmetin ertelenmesi açıklamasının anlamı

MEB'i zorunlu hizmetin ertelenmesi açıklamasının anlamı
Memurun SGK prim kesintisinin yüksek olması, emekli aylığını yükseltir mi?

Memurun SGK prim kesintisinin yüksek olması, emekli aylığını yükseltir mi?

5434'e tabi memurun emeklilik aylık hesaplamasında tüm çalışma süreleri içerisindeki primlerin toplamı esas alınmaz, çalışma süresi içerisindeki yüksek aylık bağlamaya imkan veren görevi esas alınır
MEB, sözleşmeli personelin kadroya atanmasına dair duyuru yayımladı

MEB, sözleşmeli personelin kadroya atanmasına dair duyuru yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 7433 Sayılı Kanun Kapsamında Sözleşmeli Personelin Kadroya Atanma dair başvuru duyurusunu yayımladı.
Kafkas Üniversitesi 161 sözleşmeli personel alacak

Kafkas Üniversitesi 161 sözleşmeli personel alacak

Kafkas Üniversitesi 161 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 mart 2023
Depremin şiddetini gösteren yeni görüntü...Ambulans beşik gibi sallandı

Depremin şiddetini gösteren yeni görüntü...Ambulans beşik gibi sallandı

Hatay'da Kahramanmaraş merkezli depremin şiddetini gösteren yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, 112 Acil Komuta Merkezi önündeki ambulansın beşlik gibi sallanması ve sağlık personelinin koridorda yere düşmesi yer aldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 mart 2023
Babasını görenler şaşırıp kalıyor!

Babasını görenler şaşırıp kalıyor!

Türkiye'nin en sevilen jönlerinden biri olarak görülen Burak Özçivit, geçtiğimiz aylarda oğlu Kerem'in doğumuyla büyük bir mutluluk yaşadı. Bebeğin kime benzediği merak konusu haline gelirken birçok kişi Kerem'in de Karan gibi dedesine benzediğini iddia etti.