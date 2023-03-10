Depremzedeler Marmaris'te satılık arsa ve müstakil ev bakıyor

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Marmaris'e gelen depremzedeler, ilçedeki kiralık ve satılık evlerin yanı sıra satılık arsalara da ilgi gösteriyor. Marmaris Emlak Müşavirleri Derneği Basın Sorumlusu Çetin Aksu, "Marmaris'teki emlak piyasası özellikle yılbaşından sonra genel anlamda bir duraklama dönemine girdi. Yüksek fiyatlı olması, fiyatların her geçen gün biraz daha artış göstermesi, yeni yapılan konut piyasasındaki inşaatların maliyetlerinin artması ile beraber Marmaris'teki emlak piyasası ciddi anlamda yükseliş gösterdi ve bunun için de talep konusunda sıkıntı yaşanıyor. Depremden sonra yaşanan süreçte de bu bölgemize otellere ya da akrabalarının yanına gelen depremzedelerimiz kiralama konularında bir artış gösterdi fakat zaten ihtiyaç olan bölgemiz ne yazık ki bu taleplere cevap veremiyor. Yani yeterli konutumuz olmadığı ve yüksek fiyatlar sebebi ile birçok insan maalesef burada kiralama yapamadı. Bizler maddi ve manevi olarak zaten depremzede ve ihtiyaç sahibi kişilere destek verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Bununla beraber birçok emlakçı arkadaşımız bölgeye gelipte bizlerden talep edilen kiralama ya da satın alma durumlarında ilan edip paylaştığımız gibi depremzedelerden komisyon ücretleri almadık. Arada birkaç emlakçı arkadaşımız yapmış olabilir mi bilmem. Ev sahipleri bir yıllık kirayı peşin istiyor, depremzedelerin zaten durumları belli. Onları bırakın, depremden etkilenmeyen vatandaşlara rakamsal olarak yetişemiyoruz. Dolayısıyla o insanlar da mağdur oldular. Dolayısı ile depremzedeler de aynı durumda kaldıkları için burada kiralama yapamadık" dedi.

"Arsa ve müstakil evlere talepler daha yoğun"

Emlak müşaviri Aksu, "Satışlarda ise özellikle müstakil ağırlıklı veya tarla vasfında bile olsa arsalara talepler arttı. Mesela bir depremzede vatandaşımıza bir bina gezdirdik, yeni ve deprem yönetmenliğine uygun yapılmış bir bina olmasına rağmen dört katlı olduğu için korktuklarını söyleyip deprem psikolojisinden kaçarak buralara gelip çok katlı binalarda oturmak istemediklerini belirttiler. Özellikle talep müstakil ev, köylere ya da arsa vasfındaki tarlalara inşaat yaparak çözmeye çalışıyorlar'' dedi.

"Bir avuç toprağım olsun, üzerine bungalov koyayım yeter"

Deprem sürecinde meslektaşları ile depremzedeler için evler bulmak için koşturduklarını belirten Gayrimenkul Danışmanı Fatma Palu, depremzedelerden komisyon almadıklarını ve ev sahiplerinin de bu konuda çok hassas davrandıklarını söyledi. Palu, "Kiralamalar ve satışlar ilk haftalarda durgun geçti ancak son bir haftadır özellikle İstanbul'da konuşulan depremden dolayı vatandaşlar bu tarafa doğru gelmek istediklerini belirtiyorlar. Evlerden ziyade bir avuç toprağım olsun, üzerine taşınabilir bir ev koyayım bana yeter diyenler arsa ve tarla arayışı içine girdiler. Artık güvenli ev ve güvenli arsa talepleri şu anda daha çok artışa geçti" şeklinde konuştu.

"Enkaz altından ailemi çıkardım geldim ama ev bulamıyoruz"

20 yıl önce memleketi Antakya'dan Marmaris'e yerleşen Gölge Dağlı, "Depremin olduğu ilk gün bölgeye gittim, ailemi enkaz altından çıkardık. Hayatta kalanları buraya yaşadığım eve getirdim. Özellikle çocuklu yakınlarımı misafir ediyorum. Hepsinin başımın üzerinde yeri var, bir evde 20 kişi yaşıyoruz. Onlara ev bulmaya çalışıyoruz ancak bulamıyoruz. Zaten depremle alt üst olan psikolojimiz de, ev bulamama sorunumuz da bizi yoruyor. Emlakçılar ev sahiplerinin direktifleri ile hareket ettiklerini belirtip, bir yıllık kiranın haricinde bir yıllık aidatı da peşin istemeye başladı. Depremzedelere ev vermeyen ev sahiplerini de gördük ne yazık ki. Depremden çıkan insanın psikolojisi çok bozuk evet ama depremi birebir yaşamayan bizlerin bile sadece evleri değil psikolojik olarak dünyamız başımıza yıkıldı, nasıl toparlarız bilmiyorum" diye konuştu.