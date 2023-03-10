Başsavcılıktan 'Kur'an kursunda darp' görüntülerine ilişkin açıklama
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında Büyükçekmece'de bir Kur'an kursunda eğitim gören çocukların darbedildiği anlara ilişkin yayınlanan görüntülerdeki şüphelinin, 25 Şubat'ta tutuklandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2023 23:08, Son Güncelleme : 10 Mart 2023 23:11
Başsavcılığın yazılı açıklamasında, bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde yer alan "Kur'an kursunda çocuklara acımasız dayak" başlıklı haber ve görüntülerle ilgili basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bahse konu olayla ilgili suç yeri itibarıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24 Şubat'ta derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Soruşturma kapsamında 25 Şubat'ta gözaltına alınan şüpheli, tutuklanması istemiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten yaralama' suçundan aynı gün tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilmiştir. Soruşturmaya, tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir."