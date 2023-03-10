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Adana'da vatandaşlarda apartman fobisi oluştu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Adana'da 11 apartman yıkılıp, 418 kişi hayatını kaybedince, vatandaşlar apartmanlara girmeye korkup, parkta ve çadırlarda yaşamaya başladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2023 23:25, Son Güncelleme : 10 Mart 2023 23:25
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Adana'da vatandaşlarda apartman fobisi oluştu

Kahramanmaraş merkezli Pazarcık ve Elbistan ilçesinde 6 Şubat günü 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan depremde 11 il etkilenirken yaklaşık 50 bin vatandaş hayatını kaybetti. Bu illerden biri olan Adana'da da merkezde 11 apartman yıkılırken, 418 vatandaş hayatını kaybetti. Yaşanan bu depremde sadece apartmanların yıkılması ve ağır hasar almasından dolayı vatandaşlarda apartman fobisi oluştu. Apartmanların yoğunlukta olduğu Çukurova ilçesinde vatandaşlar korktuğu için ya şehri terk etti ya da parkta çadırlarda yaşamını sürdürüyor.

Apartmanı az hasarlı olmasına rağmen korktuğu için çadırda yaşayan Şerife Taşkan, "Depremin olduğu günden bu yana burada kalıyoruz. Korktuğumuz için çadırda yaşıyoruz. Bizim apartmana az hasarlı denildi ama yine de girmeye çekiniyoruz. Apartmanın müteahhidi, burayı çok sağlam yaptığını ve eve girmemizi söylüyor ama yine de çekiniyoruz" dedi.

Bundan sonra apartmanların çekiciliğinin kendisi için bittiğini söyleyen Mustafa Kemal Arapcevher, "Biz apartmanda oturuyoruz bu yüzden de eve girmeye çok korkuyoruz. Biz o korkuyu yaşadık, çünkü yıkılan binaları gördük. Bu saatten sonra kesinlikle müstakil evde yaşayacağız. Bir arsa alıp müstakil ev yaptıracağım, bu apartmanların çekiciliği benim için bitti artık" diye konuştu.

Psikolog Başak Başkan ise, "İnsanlarda apartmana girememe, panik atak ve kaygı bozukluğu gibi durumlar oluştu. Travma sonucu yaşanan stres bozukluklarına verdiğimiz tepkiler çok normaldir çünkü beklemediğimiz bir doğal afetle karşılaştık. İnsanlar bu korkuyu yenmek için öncelikle apartmanın hasar durumuna bakması gerekiyor. Belli bir zaman dilimi geçtikten sonra korkularıyla yüzleşmeleri gerekiyor" dedi.

Psikolog Ayberk Arslan ise, "Deprem dediğimiz şey doğal bir oluşum. Günlük rutinlerin dışında yaşandığı için insanlarda kaygı, endişe ya da travma sonrası stres bozukluğu gibi tepkiler gelişebilir. Bu yaşananlar bizim alanımızda normal tepkiler olarak karşılanıyor. Bu kaygı bozukluklarının ortalama 3 ya da 4 hafta kadar sürmesi normaldir" şeklinde konuştu.

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