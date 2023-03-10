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Uzmanı yanıtladı: Deprem bölgesindeki hasarlı araçlara ne olacak

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi binlerce can kaybına neden oldu. Maddi kayıpların arasında da sadece binalar yok. Binaların altında kalan birçok araç kullanılamaz hale geldi. Doç. Dr. Hakan Özcan, zorunlu trafik sigortasının deprem sonrası araçlarda oluşan hasarları karşılamadığını; hasarların, deprem zararı teminat kapsamında olan kasko poliçelerinden karşılanacağını belirtti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Mart 2023 23:38, Son Güncelleme : 10 Mart 2023 23:38
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Uzmanı yanıtladı: Deprem bölgesindeki hasarlı araçlara ne olacak

Ülkemizi derinden etkileyen, binlerce can kaybının yaşandığı deprem felaketi sonrası Türkiye yaralarını sarmaya çalışıyor. Yıkılan binaların yanında, binaların altında kalan birçok araç kullanılamaz hale geldi. Depremin ağır hasar verdiği 11 ildeki toplam 3 milyon civarı motorlu kara taşıtının yaklaşık yüzde 50'sini otomobillerin oluşturduğunu belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi (UBF) Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nden Doç. Dr. Hakan Özcan, bu araçların üçte birinin çeşitli şekillerde hasar gördüğünün tahmin edildiğini belirtti.

"Kasko poliçeleri deprem zararı teminat kapsamında ise hasarın karşılanması gerekiyor"

Herkesin kafasında "bu araçlara ne olacak?" sorusu var. Bu araçlardan kaçının deprem yüzünden hasar gördüğü ya da ağır hasarlı olduğuna ait net sayıların önümüzdeki günlerde belli olacağı söyleniyor. Bunlardan kasko sigortası bulunanların hasar bedellerinin sigorta şirketleri tarafından hızlı bir şekilde karşılanacağını belirten Doç. Dr. Hakan Özcan, "Araç sahiplerinde yanlış bir algı var. Zorunlu trafik sigortasının deprem sonrası araçlarda oluşan hasarları karşıladığını düşünüyorlar. Halbuki bu hasarlar kasko poliçelerinden karşılanacak. Eğer kasko poliçeleri, deprem zararı teminat kapsamında ise hasarın karşılanması gerekiyor. Araçta kısmi hasar var ise tamir giderleri, araç ağır hasarlı ise yasal kesintilerden sonra rayiç bedel ödenir" şeklinde belirten Özcan, aracın sahibi hayatını kaybettiyse ödemelerin varislerine yapılacağını ifade etti.

"Kaynak ihtiyacı dolayısıyla sağlam ya da hasarlı araçların satışa çıkarıldığı görülüyor"

Bölgede deprem sonucu olağanüstü bir durum olması sebebi ile kısmi hasarlar hariç olmak üzere kasko sigortası hasarlarında pert prosedürü uygulanarak piyasa rayiç bedellerinin ödeneceği düşünülüyor. Doç. Dr. Özcan, "Hasar gören araçların değer kaybı talepleri, çiftli kazalarda kusurlu tarafın kusursuz tarafa verdiği hasardaki tutarın ödendiği durumlardır ve trafik poliçesi teminatındadır. Burada kusurlu olmadığından değer kaybı ödemesi yapılmayacaktır. Depremden sağ kurtulmuş çok sayıda vatandaşımız tarafından, kaynak ihtiyacı dolayısıyla sağlam ya da hasarlı araçların satışa çıkarıldığı görülüyor" dedi.

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