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11 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları

11 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2023 00:05, Son Güncelleme : 11 Mart 2023 00:09
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11 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nurhak, Elbistan, Ekinözü ve Afşin ilçelerini ziyaretinin ardından Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası toplantısına iştirak edecek, Yaşam Hak Konteyner Kent'te incelemelerde bulunacak, sivil toplum kuruluşlarıyla buluşmaya katılacak, Konak Belediyesi Çadır Kent ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Lojistik Merkezini ziyaret edecek.

(Kahramanmaraş/09.00-19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Valilik'teki koordinasyon toplantısına katılacak, Diyarbakır Gamer Kriz Merkezine ziyarette bulunacak.

(Şanlıurfa/10.30/Diyarbakır/14.30)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK, MDK üyeleri ve milletvekilleriyle Genel Merkez'de bir araya gelecek, ardından basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antakya'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Koordinasyon Merkezini, konteyner kenti ziyaret edecek, Kırıkhan'da inceleme yapacak, İskenderun'da sahra hastanesi, çadır kent ve İBB gemisine ziyarette bulunacak.

(Hatay/12.00-16.50)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Valilik'te ortak basın toplantısı gerçekleştirecek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Malatyalı sanayicilerle istişare toplantısına katılacak.

(Şanlıurfa/12.00/Malatya/17.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi sitelerini ve organize sanayi bölgelerini ziyaret edecek.

(Malatya/09.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 25. haftaya Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor ve Galatasaray-Kasımpaşa maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/16.00/İstanbul/19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta başlayacak; Tuzlaspor-Dyorex Boluspor ve Göztepe-Pendikspor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.30/İzmir/19.00)

3- TFF 2. Lig gruplarında 26. hafta maçlarının tamamı yapılacak; TFF 3. Lig gruplarında 23. hafta başlayacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasına Manisa Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Basketbol, Beşiktaş Emlakjet-TOFAŞ, Frutti Extra Bursaspor-Aliağa Petkimspor maçlarıyla devam edilecek.

(Manisa/13.00/İstanbul/15.30/Bursa/18.00)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu'nun 22. haftası BOTAŞ-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçıyla başlayacak.

(Ankara/18.00)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftası İlbank-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sigorta Shop-Kuzeyboru, Fenerbahçe Opet-Galatasaray HDI Sigorta, Türk Hava Yolları-Sarıyer Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit-PTT ve Bolu Belediyespor-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/17.00/İstanbul/14.00/17.30/18.30/Bolu/16.00)

7- A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2024 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'ta 12 Mart Pazar günü Lüksemburg ile yapacağı karşılaşma öncesi Milli Takım Başantrenörü Okan Halay, konuk ekibin başantrenörü Alexandre Scheubel ve takım kaptanlarının katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

(Konya/18.00)

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