11 Mart 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
11 Mart 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettişler Engin ÇETİN ve Hüseyin TAŞ atanmıştır.
10 Mart 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/123
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Meteoroloji Genel Müdürlüğü;
- 2. Bölge Müdürü Mehmet Latif GÜLTEKİN,
- 4. Bölge Müdürü Davut ÖZTÜRK,
- 5. Bölge Müdürü Alper AKÇAKAYA,
görevden alınmış,
- 1. Bölge Müdürlüğüne, 12. Bölge Müdürü Hüseyin ARABACI,
- 3. Bölge Müdürlüğüne, 11. Bölge Müdürü Zerrin DEMİRÖRS,
- 4. Bölge Müdürlüğüne, 1. Bölge Müdürü Ayşe GEMİCİ,
- 8. Bölge Müdürlüğüne, 3. Bölge Müdürü Serkan TEPE,
- 11. Bölge Müdürlüğüne, 8. Bölge Müdürü Barış ÖZGÜN,
- 12. Bölge Müdürlüğüne, 10. Bölge Müdürü Ahmet SAĞLAM,
- 2. Bölge Müdürlüğüne Musa DEVECİ,
- 5. Bölge Müdürlüğüne Mahmut GÜNEŞ,
- 10. Bölge Müdürlüğüne Bülent ŞİRİN, atanmıştır.
Orman Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa KOÇ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
10 Mart 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/122
Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettişler Engin ÇETİN ve Hüseyin TAŞ atanmıştır.
10 Mart 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/123
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Meteoroloji Genel Müdürlüğü;
- 2. Bölge Müdürü Mehmet Latif GÜLTEKİN,
- 4. Bölge Müdürü Davut ÖZTÜRK,
- 5. Bölge Müdürü Alper AKÇAKAYA,
görevden alınmış,
- 1. Bölge Müdürlüğüne, 12. Bölge Müdürü Hüseyin ARABACI,
- 3. Bölge Müdürlüğüne, 11. Bölge Müdürü Zerrin DEMİRÖRS,
- 4. Bölge Müdürlüğüne, 1. Bölge Müdürü Ayşe GEMİCİ,
- 8. Bölge Müdürlüğüne, 3. Bölge Müdürü Serkan TEPE,
- 11. Bölge Müdürlüğüne, 8. Bölge Müdürü Barış ÖZGÜN,
- 12. Bölge Müdürlüğüne, 10. Bölge Müdürü Ahmet SAĞLAM,
- 2. Bölge Müdürlüğüne Musa DEVECİ,
- 5. Bölge Müdürlüğüne Mahmut GÜNEŞ,
- 10. Bölge Müdürlüğüne Bülent ŞİRİN, atanmıştır.
10 Mart 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/124
Orman Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa KOÇ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
10 Mart 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI