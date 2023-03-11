İstanbul'un deprem sorununu 5 yılda çözerim demişti

Akşam'da yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019 yılında seçim öncesi yaptığı konuşmada "İstanbul'u depreme 5 yılda hazırlarım." demişti. Aradan geçen 4 yılda İmamoğlu depreme dayanaklı olacak dediği 100 bin konuttan sadece bin 354 tanesini yapabildi. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında konuşan İmamoğlu verdiği sözü unutarak "5 yılda ne yapabilirim?" dedi.

"5 YILDA ÇÖZÜLÜR"

İBB Başkanı İmamoğlu, 2019 yılında seçim öncesi katıldığı bir programda kendisine yöneltilen "İstanbul'un en çok korktuğu bu deprem sorunu siz göreve geldiğiniz takdirde ne kadar sürede çözülür? sorusuna iddialı bir cevap vermişti.

İmamoğlu, "5 yılda. Hayalci kimse olamaz ama 5 yıl çok hızlı hareket edilip çözülebilecek düzeyde." demişti

İmamoğlu 2019 yılında verdiği "İstanbul'un deprem sorunun 5 yılda çözerim" sözünü tutmadı. Bununlar birlikte İmamoğlu, AK Parti döneminde yüzde 5,5 olan İBB deprem bütçesini, CHP döneminde yüzde 1,59'a düşürdü.

"5 YILDA NE YAPABİLİRİM"

İstanbul depremine ilişkin verdiği sözleri unutan İmamoğlu, katıldığı televizyon programında kendi kendini yalanladı.

İmamoğlu, "1 yılda ne yapacağım? 1 yılda ne yapabilirim ki, ya da 3 yılda ne yapabilirim? 5 yılda ne yapabilirim?" dedi.