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Ankara'da kız arkadaşını öldüren kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kız arkadaşını silahla öldüren kişi daha sonra intihar etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2023 07:25, Son Güncelleme : 11 Mart 2023 08:00
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Ankara'da kız arkadaşını öldüren kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Gülpınar Mahallesi'nde Gaye Güven'in (24), bulunduğu daireye gelen erkek arkadaşı Yiğit B, kapıyı açan Güven'in başına silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde Güven'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler zanlının taksiyle kaçtığını belirleyerek takibe aldı.

Ekiplerce durdurulan takside bulunan Yiğit B, tabancayla intihar etti.

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