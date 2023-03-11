CHP vekil çıkaramadığı 23 il için diğer ortaklarını devreye sokacak

6'lı Masa'nın büyük ortağı CHP, 2018'de milletvekili çıkaramadığı 23 şehirde ipi göğüslemenin hesaplarını yapıyor. CHP, bu şehirlerde şansını küçük ortaklarla zorlamayı planlıyor.

2018'de Rize, Bitlis, Çankırı, Erzincan, Aksaray, Karaman, Kars, Iğdır'ın da aralarında olduğu 23 şehirden milletvekili çıkaramayan CHP, bu seçimde 6'lı Masa'nın küçük ortaklarıyla iş birliği yapacak.

ÜST SIRA PAZARLIĞI

CHP, Doğu ve Karadeniz bölgelerindeki illerde Saadet Partisi (SP), Deva Partisi ve Gelecek Partisi ile şansını zorlamayı planlıyor. Nasıl bir ittifak olacağını pazarlıklar şekillendirecek. Bu illerden bazılarında CHP listesinden, bazılarında ise SP, Deva ve Gelecek'in listesinden girilmesi gündemde. CHP'nin, ortaklarına "Benim adayım üst sıralarda olsun" diyeceği kulislerde konuşuluyor.

BİZSİZ YİNE ÇIKARAMAZSIN

Bu durum, özellikle liste başlarını daha kıymetli hale getiriyor. Bunun da pazarlıkta tartışmaları beraberinde getirmesi bekleniyor. Yeni kurulan Deva ve Gelecek'in, pazarlıklarda CHP'ye "Bizim oyumuz olmadan vekil çıkartmakta zorlanırsınız" kartını açması konuşuluyor. İller bazında anketler ile teşkilat dengelerinin de eklenmesiyle CHP ve diğer partiler arasında kriz kaçınılmaz olarak görülüyor.

YİNE ANKET ÇIKMAZI

Kaynaklar, parti teşkilatlarının da küstürülmemesine dikkat çekiyor. Liste başları için önerilen isimlerin sürükleyici olup olmadığı ve bölgesindeki potansiyel üzerinde de durulacak. Saha ve anketlerden edinilecek veriler ışığında seçimlerde birinci sırayı kimin alacağı ve hangi partinin listesi ile girileceğine karar verilecek. 6'lı Masa'nın Seçim İttifakı Komisyonu tüm bu senaryolar üzerinde çalışmalar yürütse de henüz bir karar almadığı kaydedildi

Artık oylar işine yaradı

2018'de birçok şehirde hüsran yaşayan CHP, ittifak yaptığı İYİ Parti-SP sayesinde artık oylarla bazı şehirlerde de gülmüştü. Uzun yıllardır milletvekili çıkaramadığı Adıyaman, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir, Şanlıurfa ve Yozgat'ta ittifak sayesinde milletvekili çıkartmıştı. Öte yandan CHP'nin 2018 seçimlerinde vekil çıkartamadığı 23 il şöyle: "Ağrı, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Düzce, Gümüşhane, Iğdır, Kilis, Hakkari, Rize, Siirt, Şırnak, Erzincan, Kars, Isparta, Aksaray, Muş, Van, Mardin, Erzurum ve Diyarbakır."