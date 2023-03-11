Kuaförün feci ölümü! Cesedini çırağı buldu
Kocaeli'de feci bir olay yaşandı. Bayan kuaförü olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Adem Mamak dün gece evine gitmedi. Sabah saatlerinde dükkanı açan çırağı ise korkunç bir manzara ile karşılaştı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kuaför, iş yerinde çırağı tarafından ölü bulundu. Olay, ileçeye bağlı Hacı Halil Mahallesi Kızılay Caddesi üzerindeki bir kadın kuaföründe gerçekleşti.
GERİDE 3 ÇOCUK BIRAKTI
Dilovası ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki 3 çocuk babası kuaför Adem Mamak gece evine gitmedi. Sabah iş yerini açmaya gelen kuaför çırağı, Mamak'ı silahla başından vurulmuş halde kanlar içerisinde yatarken buldu. Çırak, durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Salıkçılar Mamak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
POLİS İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURDU
Mamak'ın cansız bedeni, yapılan çalışmaların ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahsın intihar ettiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.