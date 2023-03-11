Afyonkarahisar'daki park halindeki 2 araca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Hizmet bütünleşmesinde emeklilik hangi statüden kazanılır?

Hizmet bütünleşmesi için bir statüde belirli bir süre hizmet yapma şartı aranmaz, çalışma hayatları içerisindeki tüm hizmetler bütünleştirilerek tek bir statüden aylık bağlanması işlemleri gerçekleştirilir.