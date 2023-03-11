YSK, seçime girecek siyasi partilerin tespiti için toplandı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK'nin bugünkü toplantısında, 14 Mayıs'taki seçimlere girecek siyasi partilerin belirlenmesi için çalışma yapılacağını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2023 10:08, Son Güncelleme : 11 Mart 2023 10:09
Ahmet Yener, Kurulun 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine ilişkin toplantısı öncesi YSK binasına girişinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Yener, "Bugünkü gündemimiz seçime katılacak siyasi partilerin tespitine yönelik bir çalışmamız olacak. Çalışmamız sonuçlandığında sizlere bilgi vereceğiz." diye konuştu.