Depremzede vatandaş...'Devlet babamız herşeyi getirir'

Kahramanmaraş depremleri nedeniyle çok sayıda depremzedenin evi yıkıldı, evleri hasar görenlerde artık evlerine kalamıyorlar ve uzunca bir süredir çadırda kalıyorlardı. Depremin vurduğu illerde konteynır kentler oluşturuldu ve çadılardan çıkan depremzedeler konteynır kente yerleştirildi.

Konteynır kente yerleştirilen depremzede bir kadın yetkillile teşekkür ederken gazetecilere şöyle açıklamada bulundu:

"Hiç bir şeye üzülmedim, arkamızda devlet var, devlet baba herşeyin üstesinden gelir.

Allah'ın izniyle ne kadar güzel, çadırdan çıktık buraya geldik, inşallah hepsi gelirler. Allah sizlerden razı olsun. "