DSİ deprem bölgelerinden 2 milyon ton enkaz taşıdı

- Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgelerinde devam eden enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında bugüne kadar 2 milyon ton moloz ve hafriyat taşıdı.

DSİ Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetten etkilenen 11 ilde yıkılan binaların enkazının kaldırılması için hummalı bir çalışma yürütüyor.

DSİ'ye ait kamyon, ekskavatör ve dozerler günün erken saatlerinden itibaren yıkılan binaların bulunduğu bölgelere hareket ediyor. Afetten etkilenen şehirlerde yıkılan binaların enkazı, iş makineleri aracılığıyla kamyonlara dolduruluyor.

Molozların taşındığı hafriyat döküm sahalarında, güvenlik güçlerinin gözetiminde diğer iş makineleri tarafından düzeltme çalışması gerçekleştiriliyor.

- "Enkazları itinayla temizliyoruz"

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Ekin, AA muhabirine, depremin ilk anından itibaren kurum olarak sahada yer aldıklarını söyledi.

Deprem olur olmaz ülke genelindeki bölge müdürlüklerine treylerlere ekskavatör yüklenmesi ve yola çıkılması talimatı verdiklerini belirten Ekin, "Bu, afetzedelere yardımcı olabilmek maksadıyla bizim açımızdan büyük zaman kazandırdı. Ülke genelindeki bütün makine parkımızı, yardım için can kurtarma maksadıyla ilk etapta seferber ettik." dedi.

Arama ve kurtarma faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından enkaz kaldırma görevini üstlendiklerini aktaran Ekin, "Şu ana kadar iş makinelerimiz tarafından deprem bölgelerinden 2 milyon ton enkaz taşındı. Bize verilmiş olan bölgeler var, o bölgelerdeki enkazları temizliyoruz. Vatandaşlarımızın kalan değerli eşyaları ve hatıraları olabilir diye itinalı bir şekilde temizliyoruz." ifadesini kullandı.

Ekin, depremin etkilediği illerde ilk etapta 3 bin 42 iş makinesiyle çalışma başlattıklarına işaret ederek, arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından mevcut ihtiyaç doğrultusunda 1449 iş makinesi ve kamyonla yıkılmış binaların enkazını kaldırmaya devam ettiklerini dile getirdi.

"Bundan sonraki süreçte kurumumuz tarafından 2 milyon ton daha enkaz taşınacağını tahmin ediyoruz. Toplamda 4 milyon ton enkazın iş makinelerimiz ve araçlarımızla taşınacağını tahmin ediyoruz." diyen Ekin, bu çalışmanın da 15 gün ila 1 aylık süreyi kapsamasının öngörüldüğünü kaydetti.

Ekin, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bugüne kadar 1 milyon ton enkaz kaldırıldığına değinrek, Hatay'da ise enkaz kaldırma çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

DSİ'nin iş makinesi parkının tamamıyla depremden etkilenen illerde görev aldığını anlatan Ekin, "Bu sebeple tüm bölgelerimizin seyyar tamir ekiplerini de deprem bölgelerine yönlendirdik. Hafriyatta çalışan sivil araçların arızalarının onarımına da ekiplerimiz destek veriyor. Seyyar tamir araçlarımızda tüm donanımlarımız var ve arazide yapılabilecek her türlü arızayı giderme imkanımız var." diye konuştu.