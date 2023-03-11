AK Parti'de Yalova ve Sivas il başkanlıklarına atama yapıldı

AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Yalova İl Başkanlığı görevine Umut Güçlü'nün, Sivas İl Başkanlığı görevine ise Yusuf Tanrıverdi'nin atandığı bildirildi.

Yeni görevlerinden dolayı Güçlü ve Tanrıverdi'ye başarılar dileğinde bulunulan açıklamada, eski AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar ile eski Sivas İl Başkanı Hakan Aksu'ya bugüne kadarki çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.