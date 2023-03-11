Sultangazi'de İETT otobüsü bariyerlere çarptı: 4 yaralı
İstanbul Sultangazi Habipler girişinde İETT otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Mart 2023 12:33, Son Güncelleme : 11 Mart 2023 12:34
Sultangazi Arnavutköy yolu, Habipler girişinde İETT otobüsü bariyerlere çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.