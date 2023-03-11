Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 3 şüpheli yakalandı
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 3 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2023 12:36, Son Güncelleme : 11 Mart 2023 12:37
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığı belirtildi.
Yapılan incelemede yakalananlardan ikisinin FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.