Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta ulusal ve yerel medya buluşması gerçekleşti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ulusal ve yerel basın mensupları deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'la bir araya gelen gazeteciler konteynır kenti gezdi, depremzedelerle bir araya geldi.

Vatandaşları dinleyen gazeteciler depremzedelerin yanında olduklarını ifade ettiler. Gazeteciler, Mahir Ünal'la birlikte depremde binası yıkılan Kahramanmaraş'ın yerel televizyonu Aksu TV'ye yeni binasında geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Mahir Ünal burada yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da devletine sahip çıkan milletin 6 Şubat'ta da aynı irada ile devletine sahip çıktığını, çok kısa bir süre içerisinde devletin milletle el ele vererek büyük bir iş başardığını ifade etti.

Ünal, "Hep birlikte yaraların sarılması için devlet-millet ele ele var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde depremle ilgili brifing veren Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bölgede yapılan çalışmaları anlattı.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkan Sinan Burhan da, Aksu TV'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek; "Gazetecilerin dayanışması ile bu gün buradayız, bölgede bulunan ve depremde zarar gören meslektaşlarımıza desteğimiz sürecek, onların yanındayız, yaraları hep birlikte saracağız" dedi.

Burhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a ve programa iştirak eden medya mensuplarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.