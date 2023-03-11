'14 Mayıs destanını aramıza yeni katılan dostlarımızla beraber yazacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti il başkanları toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı'nda hem milletvekilliğinde bir kez daha zafere ulaşacağımızdan şüphe duymuyoruz. Amacımız ülkemizin demokrasi ve kalkınma yolunda elde ettiği kazanımları ile yeni bir dönemin kapılarını açmaktır.

14 Mayıs destanını bir süredir yol yürüdüğümüz ve aramıza yeni katılan dostlarımızla Cumhur İttifakı'yla beraberce yazacağız. Deprem yaralarını sararak yıkılan şehirleri yeniden inşa ve ihya ederek başlayacağız.

Yatırımları, istihdamı, üretimi, ihracatı artırarak katlayacak, programımızı uygulamayı sürdüreceğiz.

Deprem felaketini, hedeflerimizi daha da güçlendiren vesileye dönüştürmek için daha çok çalışacağız.

Her seçim zordur, hayatidir, önemlidir. Ama ülkemizin içinden geçtiği süreç son deprem afetinin yol açtığı kayıplar, bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler 14 Mayıs seçimini farklı bir yere taşımızştır.

Karşımızda kurulan derme çatma ittifakın yapısına ve motivasyonuna bakarak da anlayabiliriz. Karşımızda bir ittifak değil, eski Türkiye'de olduğu gibi kavga, ayak oyunu ve pazarlık üzerine kurulu koalisyon yapısı vardır.

İşe 6'lı başlayan artık 8li mi 10'lu mu olduğu belli olmayan ittifakın yayınladığı bildiri bile ülkeyi nereye getirmek istediklerinin ispatıdır. Bu koasliyaonun gündeminde ülkenin ve milletin hiçbir meselesi yoktur. Ne deprem, ne depremzedelerin sızıları ne de dperem yaralarının sarılması ihtiyacı bunların gündmeinde yer almıyor.

Küresel ve bölgesel krizlerin Türk ekonomisi üzerindeki etkisinin giderilmesine dair teklif, proje yer almıyor. Türkiye'nin 20 yılda kat ettiği gelişmeyi, büyümeyi sürdürmeye yönelik tek bir adım yer almadığı gibi yapılanları yıkmayı vaad ediyorlar.

Milletin sıkıntılarını çözecek, refahını artıracak, hayallerini gerçekleştriecek hiçbir hazırlık, prgoram bunların gündeminde yer almıyor.

Birlikte ve beraberliğimize gözünü diken terör örgütlerinin başını ezmek için yürüttüğümüz kararlılık bunların gündeminde yer almıyor.

Bunların gündeminde sadece siyasi ihtras var, makam ve mevki paylaşımı var. Ülkenin kaynaklarının nasıl yağmalanacağı var. Birlik ve beraberliğimizi bozma var. Eski Türkiye'yi geri getirme çabası var.