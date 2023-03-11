Bu pazar seçim olsa sonuçlar nasıl olacak? Anket sonucu açıklandı

2023 seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacağı resmi olarak açıklandı. Seçim tarihinin belli olmasının ardından gözler son anket sonuçlarına çevrildi.

Aksoy Araştırma Türkiye Monitörü 2023 Yılı 9. Hafta Araştırması'nın sonuçları paylaşıldı. Araştırma 26 ilde 1537 kişi ile yapılırken, araştırmanın 8 Mart'ta yapıldığı bildirildi.

Araştırmanın sonucuna göre AK Parti'nin 2022 yılının son çeyreğinden bu yana geçen sürede oyunda yüzde 3,5 gerileme olduğu görüldü.

Araştırmada "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirseniz" sorusu soruldu. Anket sonucuna göre, Millet ittifakı 44,1 Cumhur ittifakı ise 38,2 oy aldı.

Bir başka soruda da katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu arasından hangisine oy verirsiniz?" diye soruldu.

Anket sonucunda Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ı yüzde 11,2 oranla geçtiği görüldü.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Ertan Aksoy şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'deki düşüş trendi devam ediyor. Bununla birlikte CHP yeniden %28'in üzerine geldi. Adayın netleşmesi, büyük bir müzakere süreci ile birlikte muhalefetin tüm bileşenlerini kapsayan bir sonucun çıkması ve kampanyanın başlaması ile birlikte muhalefette kısıtlı bir oy artışı görülebilir. Yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun % 11 önde başlaması muhalefete büyük bir moral üstünlükle başlama imkanı verecektir"

Araştırma, yüzde 95 güven aralığında yüzde 2,5 hata payı ile 53 örneklemle 26 ilde gerçekleştirilmiştir.