Bahçeli açıkladı...MHP hazine yardımını deprem bölgesine aktaracak
Bahçeli:"(Hazine yardımı) Depremden etkilenen 11 ilimize aktarılması düşünülmelidir. MHP, böyle bir feragate gönüllüdür, diğer siyasi partilerden aynı hassasiyeti ümit etmektedir"
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Mart 2023 14:55, Son Güncelleme : 11 Mart 2023 14:57
Bahçeli:"(Hazine yardımı) Depremden etkilenen 11 ilimize aktarılması düşünülmelidir. MHP, böyle bir feragate gönüllüdür, diğer siyasi partilerden aynı hassasiyeti ümit etmektedir"