İstanbul'da sağanak ve fırtına zor anlar yaşattı
İstanbul'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti, ıslanmamak için otobüs ve metro duraklarına sığındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mart 2023 15:11, Son Güncelleme : 11 Mart 2023 15:12
İstanbul'da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili olmaya başladı.
Taksim Meydanı'nda şiddetli rüzgarla birlikte yağmura hazırlıksız yakalananlar kaçacak yer aradı. .
Sahilde yürüyüşe çıkan bazı vatandaşlar yağmur ve fırtına nedeniyle güçlükle ilerledi. Bazı vatandaşlar yağmurda ıslanmamak için otobüs ve metro duraklarına sığındı. .
Beşiktaş Arnavutköy Sahili ve çevresinde de fırtına ve yağmur etkili oldu. Kıyıya bağlı olan tekneler rüzgar nedeniyle oluşan dalgalarda sallandı. .
Balıkçılar ise olumsuz hava şartlarına rağmen sahilde balık tutmaya çalıştı. .
AFAD, baca zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar ve çatı uçmasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. .