Bakan Nebati'den kentsel dönüşüm açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Şanlıurfa Valiliği AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Şanlıurfa'da Kentsel Dönüşümü için hazırlanan finansman modelinin detaylarını paylaştı.

Nebati'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Kentsel dönüşüm probleminin çözümünde 3 ayrı yaklaşım üzerinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile eşgüdüm içinde çalışmayı sürdürüyoruz.

Birinci modelde konut üreticisi ile anlaşan bağımsız bölüm sahiplerine piyasaya göre çok uygun koşullarda kredi kullandırarak kentsel dönüşümü teşvik edeceğiz. İkinci modelimizdeyse ada bazlı kentsel dönüşüm kapsamında konut üreticilerini teşvik edeceğiz. Üçüncü modelimiz de özellikle kiralık konut arzını artırmaya yöneliktir.

Model kapsamında üretilen kiralık konutlar, öncelikle kentsel dönüşümde riskli yapı malik ve kiracılarına hizmet sağlayacaktır. kiralama tutarları ve kira artışları kamu otoritesi tarafından belirlenecek ve kira tavanı uygulaması yapılacaktır.

Esnafa 250 bin liraya kadar 12 ay ödemesiz kredi sağlıyoruz.