HÜDA PAR'dan Cumhur İttifakı'na katılma kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Şubat tarihinde Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etmişti.

Yapıcıoğlu, "Biraz daha sabır. Evet, konuştuğumuz konulardan bir tanesi de seçimlerdi. Görüşmelerimiz sürecek. Netleşince, bir karar aşamasına gelince bunu paylaşacağız. Gizli saklı iş yapmayacağız." diyerek yanıt vermişti.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle askıya alınan ittifak görüşmeleri, bu hafta yeniden başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhur İttifakı'na katılmak için görüştüklerini belirten Ramanlı, dün "Yarın saat 15.00'te karar alınması durumunda kamuoyuna duyuracağız" demişti. Ramanlı, "Millet İttifakı'ndan teklif aldınız mı?" sorusuna, "Şu ana kadar ittifak teklifi gelmedi." diyerek cevap vermişti.

HÜDA PAR KARARINI AÇIKLADI

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı adayı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı aldık. Parlamentoyla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.