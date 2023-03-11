MEB'den deprem bölgesindeki 13 bin konteynere televizyon
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki öğrencilerin TRT EBA içeriklerine erişimlerini sağlamak için konteynerlere 13 bin 60 televizyon kurulduğunu açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Mart 2023 16:46, Son Güncelleme : 11 Mart 2023 16:49
Bakan Özer, konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
Paylaşımında, "Afet bölgesindeki çocuklarımızın eğitimlerini TRT EBA içerikleriyle desteklemek için konteynerlere kurduğumuz televizyon sayısı, 13 bin 60'a ulaştı. En değerlimiz olan öğrencilerimizin eğitim öğretim süreçlerini çok yönlü destekliyoruz" ifadesini kullandı.
Afet bölgesindeki çocuklarımızın eğitimlerini TRT EBA içerikleriyle desteklemek için konteynerlere kurduğumuz televizyon sayısı, 13 bin 60'a ulaştı.Mahmut Özer (@prof_mahmutozer) March 11, 2023
En değerlimiz olan öğrencilerimizin eğitim öğretim süreçlerini çok yönlü destekliyoruz. pic.twitter.com/lqkP85TRiN