Depremlerde can kaybı sayısı 47 bini geçti

AFAD Başkanı Yunus Sezer, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili açıklama yapıyor.

Sezer'in açıklamalarından satır başları:

Depremlerde can kaybı 47 bin 975'e yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında Suriyeli olmak üzere 6 bin 278 yabancı uyruklu da bulunuyor.

Şu an itibarıyla 414 bin 323 çadır kurulmuş durumda.

Şu anda da 13 bin civarında mobil duş ve tuvalet ihtiyaç alanlarına gönderilmiş durumda.

Şu an itibarıyla 273 bin depremzedemiz, deprem dışındaki yerlerde misafir ediliyor. Bir taraftan enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor, bir taraftan çadır ve konteyner kent kurulumu devam ediyor.

Ramazan ayında gıda konusundaki, iftar ve sahur hem de oruç tutamayanlar için de normal öğünler devam edecek. Desteklerin devam etmesi çok önemli. Hijyen malzemesi konusundaki ihtiyaçlarımız da çok önemli.

Artçı sarsıntılar devam ediyor, bölgede yıkılacak ağır hasarlı binalar var. Vatandaşlarımızın girmemesi konusunda uyarılarımız devam ediyor. Artçı sarsıntıların hem bölgede hem de bölge dışında devam edeceğini düşünüyoruz.

Ayrıntılar geliyor...