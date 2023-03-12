Togg'un fiyatı bu hafta belli oluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, MÜSİAD Genel Merkez binasında gerçekleştirilen Genç MÜSİAD'ın 15. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Otomobili Togg'un bu hafta satışa sunulacağını açıkladı.

YENİ BİR LİGE GEÇİYORUZ



Türkiye'nin büyük bir atılım, hamle içinde olduğunu dile getiren Kacır, "Türkiye bugün bölgesinin parlayan üretim üssü haline gelmiş durumda. Bugün Türkiye otomotivde Avrupa'nın dördüncü, dünyanın 14. büyük üreticisi oldu. Şimdi önümüzde büyük bir fırsat penceresi var. Bu hafta Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobili Togg satışa çıkıyor olacak. Önümüzdeki günlerde Togg milletimizle buluşuyor olacak. Togg'la birlikte yeni bir yolculuğa çıkacağız. Bu sadece bir markanın, bir şirketin yolculuğu değil, bu sadece bir otomobil yolculuğu da değil, bu mobilite ekosisteminde yükselen yıldız olma iddiası taşıyan Türkiye'nin yolculuğu olacak" dedi.

TEKNOLOJİ İHRACATI TOGG'LA SIÇRAYACAK



Kacır açıklamasında, yüksek teknoloji ürünlerinin gelişiminde Togg'un önemli bir rol üstleneceğini ve bunun Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti. Yerli teknolojilerin önemine değinen Kacır sözlerini şöyle sürdürdü:

"Togg sadece dünyanın en başarılı elektrikli otomobil markalarından biri olmayacak, beraberinde çok sayıda teknoloji girişiminin doğmasına vesile oluyor olacak. Togg'un otonom sürüş yazılımlarını, Togg'un elektrikli araç yazılım ve donanımlarını yine bu ülkenin milli şirketleri geliştiriyor ve rekabetçi şekilde dünya pazarlarına bu teknolojileri ihraç ediyor olacak. Biz tarih boyunca iddia sahibi olmuş bir ülkeyiz. Tarih boyunca iddiasının arkasında dimdik durmuş bir milletiz ve son 20 yılda kazana geldiğimiz bu iddiadan Allah'ın izniyle asla vazgeçmeyeceğiz."