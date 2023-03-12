Üniversiteden 'depremde devlet yardım yapmadı' diyen öğretim görevlisine soruşturma

Yalova Üniversitesi'nde Yabancı Diller Fakültesi Öğretim Görevlisi Çiğdem Kurt, 10 Mart tarihinde gerçekleştirdiği online derste Kahramanmaraş merkezli depremler üzerinden provokasyona girişti.

Kurt, devletin deprem bölgesine yardım göndermediğini ileri sürerek Haluk Levent'i kahraman ilan eden skandal sözler sarfetti.

Türkiye'nin doğusunda deprem oldu. Devlet onlara yardım etmedi ama Haluk Levent elinden gelenin en iyisini yaptı" şeklinde konuşan Kurt'un provokasyonu sonrası ise Yalova Üniversitesi harekete geçti.

Üniversite yazılı açıklamada bulunarak provokatör akademisyen hakkında kurum içi soruşturma başlatıldığını belirtti.