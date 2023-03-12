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Kentsel dönüşüme 3 ayaklı finans modeli: Kira enflasyonu dizginlenecek

Hükümet kentsel dönüşümü güçlü şekilde desteklemek için yeni finansman modelini hayata geçiriyor. Yeni modelle emsaller korunacak, üreticiler ada bazlı dönüşüme teşvik edilecek, kira enflasyonu dizginlenecek

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 12 Mart 2023 08:20, Son Güncelleme : 12 Mart 2023 08:27
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Kentsel dönüşüme 3 ayaklı finans modeli: Kira enflasyonu dizginlenecek

Büyük deprem felaketinin yaralarını hızla sarmaya çalışan hükümet, dönüşüme hız vermek ve sürecin önündeki engelleri kaldırmak için yeni finansman modellerini birer birer hayata geçiriyor. Şanlıurfa'daki Afet Koordinasyon Toplantısı sonrasında açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu konuda hayata geçirilen yeni düzenlemeleri duyurdu. Bakan Nebati, kentsel dönüşüme yönelik yeni finansman modeliyle ilgili, "Konut üreticisi ile anlaşan bağımsız bölüm sahiplerine piyasaya göre çok uygun koşullarda kredi kullandırarak kentsel dönüşümü teşvik edeceğiz. Bu modelle, konut sahipleri hak kaybına uğramadan ve emsaller korunarak kentsel dönüşümü güçlü bir şekilde destekleyeceğiz" dedi.

UYGUN KOŞULLARDA KREDİ
Afet bölgesinin yeniden imar ve ihyasını sağlamak için çalışmaları hızla sürdürdüklerini bildiren Nebati, bu kapsamda gereken her türlü finansmanı Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak sağlayacaklarını söyledi. Nebati, kentsel dönüşüm probleminin çözümünde 3 ayrı yaklaşım üzerinde Çevre Bakanlığı ile eşgüdüm içinde çalışmayı sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti: "Birinci modelde konut üreticisi ile anlaşan bağımsız bölüm sahiplerine piyasaya göre çok uygun koşullarda kredi kullandırarak kentsel dönüşümü teşvik edeceğiz. Bu modelle, konut sahipleri hak kaybına uğramadan ve emsaller korunarak kentsel dönüşümü güçlü bir şekilde destekleyeceğiz. İkinci modelimizdeyse ada bazlı kentsel dönüşüm kapsamında konut üreticilerini teşvik edeceğiz. Bu kapsamda konut üreticilerine düşük maliyetli finansman desteği sağlayarak depreme dayanıklı konut arzını hızla artıracağız. Bu iki durumda da KGF desteklerini devreye alarak hem konut üreticisinin hem de bağımsız bölüm maliklerinin krediye erişimlerini kolaylaştıracağız."

KGF PAKETİ REVİZE EDİLECEK
Dünyada farklı örnekleri olan üçüncü modelin de özellikle kiralık konut arzını artırmaya yönelik olduğuna işaret eden Nebati, şu ifadeleri kullandı: "Bu modelle ülkemize 'kiralık konut üreticisi' kavramını kazandırmayı ve kiralık konut arzını kısa sürede artırmayı hedefliyoruz. Model kapsamında üretilen kiralık konutlar, öncelikle kentsel dönüşümde riskli yapı malik ve kiracılarına hizmet sağlayacak. Kiralama tutarları ve kira artışları kamu otoritesi tarafından belirlenecek ve kira tavanı uygulaması yapılacak. Böylece, özellikle salgından bu yana makul seviyelerin çok ötesinde artış gösteren kira enflasyonunu dizginleyeceğiz." Nebati, depremler sonrası TOKİ projelerinde görev alan yüklenicilerin ilk etapta sözleşmelerini bağlamaları için ihtiyaç duydukları finansmana erişimi kolaylaştırabilmek adına yürürlükte olan Kredi Garanti Fonu (KGF) paketini revize edeceklerini dile getirerek, tüm modellerle ilgili diğer detayları gelecek günlerde kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

1 AY İÇİNDE YERLEŞTİRECEĞİZ
TOKİ'NIN bölgede konutlarının bulunduğunu açıklayan Bakan Murat Kurum, "Konutlara vatandaşlarımızı hızlıca yerleştireceğiz. Haliliye'deki 292 konutun bir kısmını evleri yıkılmış vatandaşlarımıza vereceğiz. Kalan kısmını da Yeşildirek Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızla görüşmeler yaparak kentsel dönüşüm kapsamında değerlendireceğiz. Ayrıca Eyyübiye Asya Mahallesi'ndeki 367 konutumuzu da Şanlıurfa merkezde evleri yıkılmış kardeşlerimize teslim edeceğiz. Karaköprü ilçesinde yine TOKİ eliyle yapımı tamamlanan 54 konutu da evleri yıkılmış veya acil yıkılacak olarak tespit edilmiş vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. AFAD'ın hak sahipliği sürecini işleterek 1 ay içerisinde vatandaşlarımızı yerleştireceğiz" dedi.

15 BİN KÖY KONUTU İHALE EDİLECEK
21 Şubat'tan bugüne kadar yapımı başlatılan konutlarla ilgili de bilgi veren Bakan Kurum, şunları söyledi: "Köy evleriyle beraber toplamda 27 bin 253 konutumuzun yapımını başlatmış olduk. Mart ayı içerisinde 11 ilimizde eş zamanlı olarak 15 bin köy konutumuzun ihalelerini gerçekleştirerek yapımını başlatacağız. Önümüzdeki 3 ayda 11 ilin tamamında köy evlerimizle beraber toplamda 309 bin konutumuzun temellerini atacak, inşa süreçlerini başlatacağız."

TOKİ'YE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI
KONUT kredilerinde uygulanan kredi değer oranlarını güncellediklerini anlatan Nebati, şunları kaydetti: "Ayrıca, deprem nedeniyle özellikle orta ve alt gelir grubuna yönelik konutların daha uygun şartlarla üretilmesine imkan sağlamak amacıyla TOKİ tarafından konut ve konut ile ihale edilen yapım işlerine ilişkin olarak 2023 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere damga vergisi istisnası getirdik."

MEHMET YILDIRIM
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