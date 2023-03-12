Protokolün detayları netleşiyor: Cumhur İttifakı'nın önceliği depremzedeler

Seçimlere ittifak yaparak girecek siyasi partiler, YSK'ya vermek zorunda oldukları ittifak protokollerini de netleştirmeye başladı. Seçim takvimi açıklandıktan sonra ittifak protokollerinin 5 gün içinde YSK'ya verilmesi gerekiyor.



Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın ortak metninde yer alacak unsurlar da ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre Cumhur İttifak'ı olarak, YSK'ya sunulacak ittifak protokolünde, önümüzdeki süreç için belirlenen ilkelere yer verilecek. Özellikle deprem sonrası şehirlerin yeniden ayağa kaldırılmasına vurgu yapılacak. Bunun için 'Vatandaşın bekasına' öncelik verileceği, bu doğrultuda hedeflerinin 'Dirençli bir Türkiye'nin inşası' olduğu belirtilecek.