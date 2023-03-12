AK Parti adaylık başvuru ücreti için öngörülen miktar belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim çalışmalarını dün Ak Parti Genel Merkezi'nde sürdürdü. Erdoğan, video konferans sistemi ile il başkanlarına hitap etmeden önce kurmayları ile bir araya geldi.

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; toplantıda adaylık başvuru ücretleri ile ilgili değerlendirme yapıldı. Adaylık başvuru ücretinin erkekler için 20 bin TL, kadın ve gençler için 10 bin TL olması öngörüldü.

AK Parti'den milletvekili adaylığı başvurularında bulunacaklara yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Partimize milletvekilliği için başvuru yapacak herkes, ilgili birimlerce belirlenen tutarı AFAD'ın deprem bağış hesabına yatıracaktır.' açıklamasında bulunmuştu.