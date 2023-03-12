EYT'li memurlara uyarı: Son gün 14 Mart

Milyonlarca EYT'li emeklilik için gün sayarken kamu çalışanları ve memurlar da bu düzenlemeden yararlanacak. Bu yıl emekli olacak 2 milyon 250 bin EYT'linin 400 binini kamu çalışanları oluşturuyor. Peki EYT'li kamu çalışanı yeniden memur olabilir mi? İşte EYT'de kamu çalışanına yönelik kritik soruların cevapları...

EYT'liler için başvuru zamanı olduğunu belirten Akşam Gazetesi yazarı Okan Güray Bülbül, köşesindeki yazıda aylık bağlatırken dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili detaylara yer verdi:

Nisanda aylık bağlatabilmek için memur ve kamu işçileri ile SSK ve Bağ-Kur'lular için hem başvuru süresi hem de koşullarda farklılıklar neler? Kıdem tazminatının alınabilmesi ve KGF'nin buna etkisi nedir? İşte bütün merak edilen soruların yanıtları...

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin hayata geçmesi sonrası son sigortalılık statüsüne göre farklılaşan emeklilik koşulları, kıdem tazminatının ne zaman ödenmesi gerektiği, aylık bağlatmak için avantajlı tarihin hangisi olacağı ve aylık bağlama süreci uzarsa avans ödenip ödenmeyeceği soruları akıllara takıldı. Bugün okuyucularda en fazla soru gelen bu konularla ilgili ayrıntıları anlatacağım.

MEMURLAR İÇİN KRİTİK HAFTA

Kamuda görev yapan işçiler ve devlet memurları için 14 Mart dahil olmak üzere yapılacak başvurular çerçevesinde 15 Mart'tan itibaren aylık bağlanması söz konusu olacak. Özel sektörde çalışan işçiler için ise 31 Mart dahil olmak üzere yapılacak başvurular çerçevesinde 1 Nisan'dan itibaren aylık hesaplaması yapılacak ve aylıklar bağlanacak.

Devlet memurları ve kamuda görev yapan işçiler için ücret ödemeleri ayın 15'inden 15'ine yapıldığı için ay sonu tabiri, ayın 14'ünü ifade ediyor. Özel sektörde ise ay sonu tabiri ayın son gününü ifade ediyor.

Bu kapsamda EYT'li memurlar ve kamuda görev yapan işçiler için emeklilik başvurusunda son gün 14 Mart. Bu tarihe kadar başvuru yapılırsa 15 Mart'tan itibaren hesaplanan aylıkların ödenmesi söz konusu olacak. Diğer yandan kamuda sosyal güvenlik destek primine tabi çalışma olmadığı için emekli aylığı bağlatacak memurlar ve kamu işçileri kamuda görev yapmaya devam edemeyecek.

KIDEM İÇİN KGF KONUSU

EYT'liler ile ilgili düzenleme hayata geçmeden önce Kredi Garanti Fonu (KGF) vasıtasıyla işverenlerin kıdem tazminatı ödemelerine kolaylık sağlanacağı ve bu kapsamda kıdem tazminatlarının doğrudan işçilere ödeneceği açıklanmıştı. Ancak bu konuda henüz somut bir adım atılmış değil. Bu nedenle de bazı işverenlerin kıdem tazminatı ödemelerini ertelemeleri söz konusu oluyor. Bu konuda atılacak adımların belirlenmesi ve konunun detaylarının netleştirilerek EYT'lilerin kıdem tazminatlarına erişimlerinin sağlanması önemli.