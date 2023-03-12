Eskiden çalıştığı okulun mutfağından et çalan şüpheli tutuklandı
Arnavutköy'de eskiden çalıştığı okulun mutfağından et çalan zanlı, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2023 09:37, Son Güncelleme : 12 Mart 2023 09:34
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki lisenin mutfağında bulunan etlerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin okulun eski görevlisi U.K. olduğunu tespit etti.
Merkez Mahallesi'ndeki caddede ekiplerce yakalanan U.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, "iş yerinden hırsızlık" suçlamasıyla tutuklandı.
Bu arada hırsızlık anı, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kayıtlarda şüphelinin okula girdiği ve poşetlerle dışarı çıktığı görülüyor.