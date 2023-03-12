Bakan Özer açıkladı: LGS 4 Haziran'da yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakan Özer, sınava ilişkin kılavuzun 13 Mart Pazartesi günü yayımlanacağını belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı: "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan karar gereği 2023 LGS'de 8'inci sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacağını anımsatan Bakan Özer, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzunun 13 Mart Pazartesi günü "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacağını belirtti.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. #LGS2023 pic.twitter.com/3PaAVahTdqMahmut Özer (@prof_mahmutozer) March 12, 2023