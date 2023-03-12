Milletvekilliği aday adaylığı için başvurular başlıyor

AK Parti'de milletvekilliği aday adaylığı başvuruları yarın başlayacak.

Başvuru yapacakların belirlenecek asgari tutarı AFAD'ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatırması gerekiyor.

CHP

CHP milletvekilliği genel seçimleri için aday adaylığı başvurusu da yarın başlayacak ve 20 Mart'a kadar sürecek. 0 bin lira olarak belirlenen başvuru için kadınlar, gençler ve yüzde 40 veya üzeri engeli bulunanlar 15 bin lira ödeyecek.

Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'da başvuru yapacak aday adaylarından ücret alınmayacak.

20 Mart'ta sona erecek başvurular için aday adaylarından ayrıca 3'er bin lira da dosya ücreti alınacak.

MHP

MHP'de ise milletvekili aday adaylığı başvuruları 14 Mart'ta başlayıp 21 Mart'ta sona erecek. Aday adayları, MHP Genel Merkezi seçim işleri kayıt kabul birimine şahsen ve belgelerin aslıyla müracaat edebilecek.

İşlemlerini hızlandırmak isteyenler ön kayıt işlemlerini basvuru.mhp.org.tr internet adresinden yapabilecek. Başvuru aidatı olarak 3 bin liranın ilgili banka hesabına yatırılması isteniyor.

Yüzde 40 veya üstü engelli olanlardan başvuru aidatı alınmayacak.