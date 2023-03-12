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Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'da tahminlerin ötesinde bir durum vardı

Anadolu Yayıncılar Derneği organizasyonuyla çok sayıda ulusal ve yerel basın kuruluşundan temsilciler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da Bakan Karaismailoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Mart 2023 11:55, Son Güncelleme : 12 Mart 2023 12:35
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Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'da tahminlerin ötesinde bir durum vardı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı desteğinde yürütülen organizasyon kapsamında 70'e yakın gazeteci, Kahramanmaraş'ın ardından Adıyaman'a geldi.

Gazeteciler, Altınşehir Konteyner Kent'teki Afet ve Koordinasyon Merkezi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüştü.

Burada gazetecilere, deprem ve sonrasında kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, 35 gündür Adıyaman'da milletle beraber olduklarını söyledi.

"TAHMİNLERİN ÖTESİNDE VAHİM BİR DURUM VARDI"

Bölgeye ilk ulaşanlardan biri olduğunu ve depremin ilk haftasının çok zor geçtiğini anlatan Karaismailoğlu, "O gece İstanbul'daydım. Haberi alınca bakan arkadaşlarımla hemen koordine olduk ve kendi aramızda bir paylaşım yaptık. 110 arama kurtarma uzmanı arkadaşımızla hava yolu ile buraya geldik. Sabah saat 09.00'da buraya geldiğimizde tahminlerimizin de ötesinde vahim bir durum vardı. Bütün arkadaşlarımız hemen araziye dağıldı." dedi.

Olayın çok büyük olduğunu, deprem anında da soğuk havanın etkisini gösterdiğini hatırlatan Karaismailoğlu, o ortamda bile yüzlerce vatandaşı enkazın altından çıkardıklarını iletti.

Depremin yedinci gününde 12 vatandaşı enkazdan canlı aldıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Dokuzuncu, onuncu gününde bile vatandaşlarımızı kurtarmaya devam ettik ama ilk hafta hakikaten de çok sıkıntılı geçti. Çok üzüntülü bir ortam vardı. Bir taraftan arama kurtarma bir taraftan da sürekli defin yapıyorsunuz. Yani telaffuzu bile insana zor geliyor. Şehirlerden ceset torbası istiyoruz. Onu bile söylerken insanın tüyleri ürperiyor. İlk günü organizasyon, yapacağımız işler ve buradaki oluşan zararın, yıkımın algılanmasıyla geçirirken bir taraftan da müdahaleler devam ediyordu. İkinci gün artık araç gereçlerimiz buraya akmaya başladı. Üçüncü günde burada artık yeterli miktarda araç ve arama kurtarma uzmanı fazlasıyla olmuştu.

İlk gün işin boyutunu ve vahameti nedeniyle buradaki stoklar bir anda bitince, üç harfli marketlerin bütün gıdasını yine vatandaşlarımız için kullandık. Gece bazı gıda sorunları belki ilk gün yaşandı ama ikinci günden sonra hakikaten muhteşem bir akım başladı. Her yönüyle yardımlar, tırlar, hatta bazen zorlandık ki tırlar burada kuyruklara girdi. Bazı tırları direkt mahallelere, köylere yönlendirerek depolara girmeden oralarda malzemeleri boşaltmalarını sağladık."

"ARAÇ, EKİPMANLARIN YARISINA YAKININI HATAY'A GÖNDERDİK"

Dördüncü ve beşinci günden sonra sistemin oturduğunu belirten Karaismailoğlu, beşinci günden sonra elektrik, su ve doğal gazın kente verildiğini belirtti.

Karaismailoğlu, kentte 7 bin insanın hayatını kaybettiğini ifade ederek "Olayın boyutları çok büyüktü ama o boyutlara rağmen burada hakikaten olağanüstü bir mücadele verildi. Hatta biz beşinci gün buradaki araç, ekipmanların yarısına yakınını Hatay'a gönderdik. Bu konuda daha çok ihtiyacı olduğunu bize söylediklerinde burada ihtiyaç fazlası olan araçları oraya transfer ettik. Yine bizim bakanlığımızın diğer bütün şantiyelerdeki araç, gereç ve ekip arkadaşlarımızla ihtiyaç olan kesimlere yönlendirdik." diye konuştu.

Adıyaman'da depremin ilk günlerinde 30 bin kişinin çalıştığını, 40'ın üzerinde ülkeden 2 bin 500 yabancının destek verdiğini ifade eden Karaismailoğlu, biraz daha insani bir yaşam sunan konteyner kentlerin artık kullanılmaya başlandığını kaydetti.

Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"İnşallah bu süreçten sonra bu konteyner kentlerimizi, prefabrik kentlerimizi oldukça arttırarak kalıcı konutlara geçiş için ara bir çözüm olan konteyner kentlerde vatandaşımızı bir nebze olsun rahatlatmak istiyoruz. Yani bu kadar üzüntülü, bu kadar meşakkatli günler sonucunda onlara hafif bir gülümseme, hafif bir nefes olmak hakikaten bizim de motivasyonumuzu artırıyor. Yılmadık, usanmadık, zor günler geçirdik ama motivasyonumuz hiç eksilmedi. Şehirde enkazların pek çoğu kalktı. Su, elektrik ve doğal gaz var. Dükkanlar, kebapçılar açılmaya başladı."

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