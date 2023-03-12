Bakan Akar'dan F-16 alımı açıklaması: Görüşmeler olumlu noktaya geldi
Bakan Akar:"(F16 alımı)ABD Savunma Bakanlığıyla görüşmeler olumlu noktaya geldi. Beyaz Saray tarafından desteklendiğini biliyoruz. Kongre'nin aklıselimle karar almasını bekliyoruz"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2023 12:19, Son Güncelleme : 12 Mart 2023 12:20
Bakan Akar:"(F16 alımı)ABD Savunma Bakanlığıyla görüşmeler olumlu noktaya geldi. Beyaz Saray tarafından desteklendiğini biliyoruz. Kongre'nin aklıselimle karar almasını bekliyoruz"
"(ABD'den F16 alımı) Bu konuda çaresiz olmadığımızı, elimizde seçenekler olduğunu herkesin bilmesini istiyoruz."