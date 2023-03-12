Tarım Kredi'de Ramazan kolisi 169 TL'den 320 TL'ye çıktı

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre; CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta, Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış marketlerinde ürünlerin ucuz olduğunu söylemesine rağmen, bu marketlerde de fiyatların geçen yıla göre yüzde 100'e yakın oranlarda arttığına dikkat çekti.

Tarım Kredi Kooperatifinden aldığı Ramazan kolisinin içindeki ürünleri tek tek göstererek, ürünlerin geçen yılki fiyatlarıyla bu yılkı fiyatlarını kıyaslayan Gürer, 2018 yılında 49 lira olan Ramazan kolisinin geçen yıl 169 liraya bu yıl ise 320 liraya kadar çıktığını ifade etti.

BULGUR, NOHUT, MERCİMEK.



Gürer, Tarım Kredi Kooperatifinden aldığı Ramazan kolisinde 1'er kg bulgur, nohut, pirinç, mercimek, şeker, un, yarım kg çay, 1 litre ayçiçek yağı, 2'şer adet makarna ve 2 şer adet çorba,1 paket tuz ile 830 gram salça bulunduğunu belirtti.

ZEYTİN, PEYNİR VE ET YOK



Ramazan kolisinin içinde peynir ve zeytinin olmadığını, kırmızı ve beyaz etin ise bu kolide zaten düşünülmediğini anlatan Gürer, "Ekmek fiyatlarındaki artış da dikkate alındığında bu yıl ramazan sofraları geçen yıla göre nerede ise yüzde 100 artarak kurulacak. Fakir fukara yediğini kısarak bütçesi oranında oruç tutacak " dedi.

HANİ FİYATLAR SABİTLENMİŞTİ?

AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatiflerinde market fiyatların sabitlendiği, indirimlerin olduğu yönünde açıklamalar yapıldığına da dikkat çeken CHP'li Gürer, geçen yılki fiyatlarla bu yılki fiyatlar kıyaslandığını, bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığının net bir şekilde görülebileceğini vurguladı.

MUTFAKLARDA YANGIN VAR.



Gürer, gıda enflasyonunun devam ettiğini, sabit gelirli ve dar gelirlilerin bu yıl da Ramazan ayını çok zor geçireceğini ifade ederek, "Fiyat artışı sürdükçe vatandaşın beli bükülüyor, mutfaktaki yangın devam ediyor. Zam üstüne zam geldikçe huzur gidiyor, dertler artıyor, yoksulluk yaygınlaşıyor. Vatandaş birçok ürünü sofrasına koyamıyor. Sebze ve meyve fiyatlarının yanında özellikle et fiyatlarının son aylarda hızla yükselmesi ailelerin bütçesini zorluyor. Emekli içinse sorun giderek ağırlaşıyor. Bayram ikramiyesinin asgari ücret seviyesine çıkarılsın diye kanun teklifi de verdik. AK Parti iktidarı bu bağlamda bir türlü harekete geçmedi" diye konuştu.