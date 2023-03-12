Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen Hatay'a gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a gitti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2023 14:41, Son Güncelleme : 12 Mart 2023 14:42
Esenboğa Havalimanı'ndan bölgeye hareket eden Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.
Bölgede, Kırıkhan Stadyumu yanındaki çadır kenti ziyaret edecek Erdoğan'ın, Samandağ'da muhtarlar ve kanaat önderleri ile toplantı yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Antakya'da, Katar'dan gelen konteynerlerin kurulduğu alanı ve Defne'deki konteyner sahra hastanesini de ziyaret etmesi öngörülüyor.