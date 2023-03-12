Depremde hasar gören marketten hırsızlık yapan 16 zanlı yakalandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2023 14:57, Son Güncelleme : 12 Mart 2023 14:58
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Mahallesi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören bir marketten gıda malzemesi çalarak araçlarına yükledikleri öne sürülen 16 kişiyi tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.
Çalınan gıda ürünleri ise market sahibine teslim edildi.