'Göçük altındayım' diyerek asılsız ihbar yapan Eren, serbest bırakıldı
Malatya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 'Göçük altındayım' diyerek yardım isteyen ancak ihbarın asılsız olduğunun anlaşılması sonrası gözaltına alınan Eren G. (25), serbest bırakıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Mart 2023 15:08, Son Güncelleme : 12 Mart 2023 16:07
Olay yerinde gidip, yol boyunca Eren G. ile telefon irtibatını kesmeyen ekipler, 3 katlı bir binanın önünde durdu.
Demir kapıya vuran ekipler, Eren G.'ye sesi duyup duymadıklarını sordu. Eren G. ise sesi duyduğu yanıtını verdi.
Eren G.'nin yıkılmayan binanın zemin katındaki odada, ekiplerle konuştuğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Eren G., emniyetteki ifadesinde, "Hiçbir şekilde kendimde değildim.
O yüzden bu şekilde bir ihbarda bulunmuşum. Olanlarla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum" dedi. İfadesinin alınmasının ardından Eren G., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.