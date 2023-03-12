Ankara'da seçim hareketliliği: İttifak içi ittifak

14 Mayıs seçimlerine 2 ay kala, Ankara'da siyasi trafik hız kazandı. Cumhur İttifakı'nda yer alan parti sayısının artması gündemde.

HÜDA PAR, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacağını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.



Cumhurbakanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile görüştü. AK Parti heyeti daha önce de Yeniden Refah Partisi ile görüşmüştü.

İTTİFAK İÇİ İTTİFAK FORMÜLÜ

Millet İttifakı kanadında ise, "ittifak içi ittifak" formülü masada.

TV5 yayına konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Gelecek ve DEVA Partileri ile Saadet Partisi arasında bir seçim ittifakının yapılmasını önemsiyorum" dedi.

Karamollaoğlu, "Üç parti ayrı ayrı seçime girdiğimiz zaman en fazla 3-4 milletvekili çıkartılabiliyor. Ancak biz bir araya geldiğimiz zaman mecliste 30-40 milletvekili ile temsil edilme imkanımız var." dedi.