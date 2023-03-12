Deprem bölgesindeki 3 okul için ders zili yarın çalacak

Adana, Gaziantep ve Osmaniye'deki tüm ilk ve orta dereceli okullarda hasar tespiti yapıldı.

Orta ve ağır hasar alan okullar boşaltılırken az hasarlı okullar onarım ve tadilattan geçirildi.

Bölgedeki çadır ve konteyner kentlerde de prefabrik okullar kuruldu.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından 3 ilde eğitim öğretim yeniden başlayacak.

Yarın ilk ders zilinin çalmasıyla 1 milyon 300 bin öğrenci için ikinci dönem başlayacak.